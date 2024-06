Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a indiqué, au troisième jour de Aid El-Adha, que le programme de permanence a été respecté à 99,98% par les commerçants, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a enregistré un respect quasi-total (99,98%) du programme de permanence, au troisième jour de l'Aid, soit 52.370 commerçants (neuf n'ayant pas respecté le programme), d'un total de 52.379 commerçants mobilisés". Le ministère a exprimé sa "considération pour l'ensemble des commerçants et les remercie d'avoir été au service du client, ce qui a contribué de façon significative à assurer la disponibilité des produits et des services vitaux", valorisant, également, "le rôle des commerçants non mobilisés qui ont pris l'initiative d'ouvrir leurs commerce".

Elle a, en outre, "salué les efforts des agents de contrôle qui ont veillé à garantir la bonne mise en oeuvre du programme de permanence, au contrôle des prix et à la qualité des services proposés", tout en saluant également le rôle efficace des opérateurs économiques et des unités de production qui ont maintenu leurs services durant cette occasion religieuse. Le ministère a, par ailleurs, rappelé l'ensemble de commerçant et d'opérateurs économiques à reprendre du service à partir de mercredi 19 juin 2024, conclut le communiqué.

Taux de suivi de 100 % de la permanence des commerces au 3ème jour dans les régions de Sétif, Batna et Annaba

Le taux de suivi par les commerçants du programme de permanence au 3ème jour de l'Aïd a atteint 100 % dans les régions de Sétif, Batna et Annaba, apprend-on mardi des directions régionales du commerce et de la promotion des exportations de ces régions.

Une large disponibilité de marchandises, produits alimentaires de large consommation et services nécessaires a été enregistrée au troisième jour de l'Aïd El Adha dans les six wilayas relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Sétif, a déclaré à l'APS le chargé d'encadrement de la permanence Abdelkader Djilali .

Il a fait état du respect total de la permanence par les commerçants et opérateurs économiques de la région qui chapeaute les wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Jijel, Mila et Bejaia .

L'opération a concerné dans ces wilayas 8.870 commerçants réquisitionnés, selon M. Djilali qui a souligné que l'opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministère de tutelle visant à assurer la couverture des besoins des citoyens et assurer une disponibilité des diverses marchandises durant les jours de l'Aïd".

Le troisième jour de l'Aïd a connu une adhésion totale des commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés pour la permanence durant cette fête religieuse dans les sept wilayas de l'Est relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, a-t-on appris auprès des services de cette direction qui ont relevé qu'une disponibilité des divers produits notamment ceux de large consommation et services a été constatée dans les wilayas de Batna, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Biskra et Ouled Djellal.

Le programme tracé de la permanence a été observé d'une manière quasi-totale à travers les wilayas relevant de cette direction régionale , selon la même source qui a indiqué que les services du secteur ont réquisitionné pour cela 6.442 commerçants et opérateurs économiques afin d'assurer un approvisionnement régulier du marché en plus de la mobilisation de 335 agents de contrôle de la mise en œuvre effective du programme.

De son côté, le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de la région d'Annaba, Abdelatif Aïchaoui, a relevé "la disponibilité des divers denrées dont le pain, les fruits et légumes à travers les wilayas de Guelma, Souk Ahras, Skikda, El Tarf et Annaba où le taux de respect de la permanence durant les trois jours de la fête a été de 100 % par les 4.416 commerçants, 8 laiteries, 2 unités d'eaux minérales, 34 minoteries et autres stations-services et marchés de gros de fruits et légumes réquisitionnés à cet effet.

La même source a exprimé sa satisfaction de l'initiative de plusieurs commerçants et opérateurs non-concernés par la permanence qui ont levé rideau contribuant à satisfaire les besoins des citoyens notamment pour les services de transport, de mécanique automobile et d'entretien de pneumatiques.