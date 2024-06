L'Algérie a remporté, mardi à la Mecque, le prix "Labeitom" pour l'excellence des services

rendus aux pèlerins dans la catégorie des Grands bureaux des affaires du Hadj en matière d'encadrement de l'opération du Hadj, et ce lors de la cérémonie de clôture de la saison du

Hadj tenue en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi,

et du Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa.

"Les efforts de l'Algérie en matière d'encadrement de l'opération du Hadj ont été couronnés par le grand prix "Labeitom", qui constitue un nouveau exploit pour notre pays", a indiqué M. Belmehdi dans une déclaration à la presse.

"Nous sommes, grâce à Dieu, parmi les meilleures délégations notamment dans la catégorie pour laquelle nous avons décroché ce prix. Toutes nos félicitations à nos frères qui ont contribué à cet exploit et pour ces efforts bénis ainsi qu'à tous les secteurs ayant participé à la préparation de l'opération du Hadj et à tous les membres de la mission du Bureau des affaires des pèlerins algériens. Félicitations à tous et à davantage de succès et de réussite inchallah", ajoute le ministre.

Il a également affirmé que la mission redoublera d'efforts pour la prochaine saison et ce "dès aujourd'hui inchallah".