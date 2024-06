L'international algérien Houssem Aouar, sociétaire de l'AS Rome, Serie A, pourrait retrouver le Championnat français de football de Ligue 1 et atterrir à l'OGC Nice qui se serait récemment penché sur son dossier, selon les informations de Calciomercato, relayées par Top Mercato.

Après six longues saisons de bons et loyaux services à l'Olympique Lyonnais, inscrivant 41 buts en 233 matchs, Aouar a rejoint l’AS Rome où il a signé pour 5 ans chez le club italien avec lequel, il n'a disputé que 16 matchs (4 buts) en Série A, sous la houlette de l'entraineur Daniele De Rossi.

Selon la même source, l'OGC, 5e du dernier exercice du championnat de France, se prépare activement pour la prochaine saison et recherche des renforts, et pour cela, le club aiglon est venu aux renseignements pour l'international algérien de 25 ans et voudrait proposer un prêt avec option d’achat à la Roma.

Le site Calciomercato ajoute qu'Aouar n'est pas contre, d'autant plus qu'il cherche à gagner du temps de jeu. Houssem Aouar, 25 ans, avait convoqué pour la première fois en sélection nationale en 2023, à l'occasion des deux prochains matchs des "Verts" : le 18 juin 2023 face à l'Ouganda à Douala (Cameroun), à l'occasion de la 5e journée (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (décalée à 2024), et le 20 juin en amical face à la Tunisie au stade du 19 mai 1956 d'Annaba.