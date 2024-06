Le cycliste algérien Yacine Chalel, sociétaire de l'équipe OC Val D'Oise, sera engagé dans le Grand Prix de Vimy, prévu ce mardi soir, dans le département du Nord (France), suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs.

La course est prévue à 19h00 (heure française), sur un circuit de 5,5 kilomètres, que les 70 coureurs engagés devront parcourir 18 fois, pour une distance totale de 99 kilomètres. Chalal portera le dossard numéro 69 lors de cette course, dont la précédente édition (2023) avait été remportée par Louka Matthys.

"Après Vimy je me rendrai en Belgique, pour disputer le Critérium de Wevelgem, prévu vendredi prochain", a encore annoncé Chalal, qui reste une bonne troisième place au Grand Prix de Châteauroux, disputé il y a trois jours, en France.

"J'ai été très actif tout au long de cette course pour ne pas rater la moindre échappée, mais au final, j'ai dû m'incliner face à la supériorité numérique du Team Atria Montluçon, l'une des équipes Elite les plus performantes cette saison", a commenté l'Algérien à propos de cette course, disputée sur 92 kilomètres dans l'Indre et remportée par Louis Varago 2h00:54.

Le podium a été complété par Damien Gazut, également sociétaire de la Team Atria Montluçon (à 37 seconde), et Yacine Chalal, entré en troisième position, (à 41 seconde).