La Somalie et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont indiqué mardi qu'elles avaient renforcé leur réponse pour lutter contre l'épidémie de choléra en Somalie, alors que le nombre de décès s'est élevé à 123 depuis janvier.

Le ministère somalien de la Santé et des services humains et l'OMS ont fait savoir dans un rapport épidémiologique conjoint publié à Mogadiscio, qu'un total de 14 389 cas de choléra avec un taux de mortalité de 1 % ont été signalés depuis le début de l'année.

Le rapport indique qu'il y a eu une diminution notable des cas de choléra au cours de la deuxième semaine de juin par rapport aux cas signalés au cours de la première semaine.

"Actuellement, le pays compte quatre épidémies actives, à savoir la diarrhée aqueuse aiguë (DAA)/choléra, la rougeole, la dengue et la diphtérie", a indiqué l'organisation.

Selon l'OMS, la Somalie subit une épidémie de choléra qui s'est aggravée depuis les inondations de décembre 2023, qui ont détruit les installations sanitaires et provoqué de nouveaux déplacements de population.

Nigeria: les autorités redoutent la propagation du choléra

Les autorités nigérianes mettent en garde depuis plusieurs jours les Nigérians contre une épidémie de choléra qui a fait 30 morts depuis le début de l'année et qui empire avec l'entrée dans la saison des pluies.

"1.141 cas suspects de choléra, 65 cas avérés et 30 morts" ont été recensés dans 30 Etats du pays (sur un total de 36, ndlr) entre le 1er janvier et le 11 juin", a indiqué le Centre nigérian pour le contrôle et la prévention des maladies (NCDC) dans un communiqué.

Le Nigeria est en proie à des épidémies régulières de choléra. La maladie, qui se propage très rapidement, s'attrape essentiellement via l'eau ou les aliments contaminés et provoquent diarrhées et vomissements intenses.

L'épidémie a gagné Lagos, la tentaculaire capitale économique du pays aux plus de 20 millions d'habitants.

Mardi, la Lagos Water Corporation, l'agence de l'Etat en charge de l'accès à l'eau potable, a expliqué avoir "pris des mesures" dont "un contrôle de la qualité de l'eau" dans tout l'Etat.

Elle a encouragé les Lagotiens à amener des échantillons d'eau de leur domicile afin de les faire tester.

Selon le Commissaire à la santé de l'Etat de Lagos, Akin Abayomi, 15 décès liés au choléra ont été comptabilisés dans l'Etat.

"Nous conseillons aux résidents de boire de l'eau propre, de bien cuire les aliments, de se laver les mains régulièrement, d'utiliser du désinfectant et d'éviter les foules", a-t-il préconisé dans un communiqué publié samedi dernier.

La prise en charge médicale des personnes contaminées sera gratuite dans l'Etat de Lagos, a-t-il également assuré.

En 2021, le choléra a fait plus de 2.300 morts, particulièrement parmi les enfants de cinq à 14 ans, selon les autorités sanitaires du pays.

Selon le NCDC, la maladie n'a fait que 2 morts en 2022, avant de connaître un rebond en 2023 avec 128 morts.