Des actions de solidarité ont été organisées, mardi à Mascara, au profit des pensionnaires du Centre pour l’enfance assistée et des enfants à besoins spécifiques inscrits au niveau des centres psychopédagogiques, à l’occasion de l’Aïd El Adha, a-t-on appris auprès de la direction de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS).

Le programme, initié en coordination avec 7 associations à caractère culturel et juvénile, ont été marquées par la participation des enfants pensionnaires du Centre pour l’enfance assistée de Tighenif à des activités de divertissement, des chants religieux animés par la troupe "Balabil" de la ville de Tighenif, ainsi qu’à deux concours du meilleur chant religieux et du meilleur texte mettant en relief l’ambiance inhérente de l’Aïd, a-t-on fait savoir de même source.

Les enfants à besoins spécifiques admis en régime d’internat dans les Centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux de Sig, Mascara et Ghriss, ont bénéficié, quant à eux, de cadeaux, à savoir des jouets et des livres, à la faveur de la visite organisée par l’association nationale de protection des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale (IMC) "Amel El Hayat".

Il est à souligner que la direction de l’Action sociale et de Solidarité de la wilaya de Mascara a élaboré, à l’occasion de l’Aïd El Adha, un programme de solidarité spécial ayant donné lieu à des visites des malades admis dans les établissements hospitaliers publics, ainsi que des pensionnaires des établissements pour les personnes âgées de Mascara et de Sig.

Les actions de solidarité initiées à l’occasion de cette fête religieuse par la DASS ont donné lieu également à la distribution de colis alimentaires et de la viande de moutons au profit de 200 familles démunies de la wilaya, et ce, avec la participation d’associations à caractère social et caritatif, a fait savoir la même source.