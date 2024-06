L'hôpital Chahids Mahmoudi et le Centre de Diagnostic Chahids Mahmoudi - Alger signent une convention avec la Fondation Salima Souakri qui œuvre dans le caritatif et l'aide aux patients nécessitantux pour l'accès aux soins.

Un moment phare de cette célébration a été la signature des conventions entre les deux parties à l'hôpital Chahids Mahmoudi représenté par son président directeur général Dr Said Mahmoudi et la présidente de la fondation Salima Souakri. La première consiste en un partenariat entre la Fondation Salima Souakri et le centre de diagnostic Chahids Mahmoudi et le CHM, reconnu pour son expertise dans le diagnostic.

La deuxième convention a scellé une collaboration fructueuse avec Lhopital Chahids Mahmoudi. Ces partenariats représentent une opportunité cruciale permettant d'offrir une prise en charge aux patients nécessitantux et surtout pour les malades cancéreux . Mme Salima Souakri a déclaré : « je suis vraiment en ange. Après La première se concrétise ce jour, par la signature d'une convention avec le groupe Mahmoudi HCM, qui s'engage à prendre en charge, les malades cancéreux et bien sur nécessaires. Nous souhaitons mobiliser davantage de jeunes et inculquer l'esprit de solidarité et d'entraide à travers notre pays merci à tous. »