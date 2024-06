La sélection algérienne (seniors/messieurs) de tennis a embarqué dimanche après-midi pour l'Angola, en prévision de sa participation à l'édition 2024 de la Coupe Davis (Groupe 4/Zone Afrique), prévue du 19 au 22 juin courant à Luanda.

La sélection nationale est composée de Toufik Sahtali, Youcef Rihane, Kamyl Chebboub, Aymen Ali Moussa et Slimane Kichou, suivant la liste d'engagement, dévoilée par la Fédération algérienne de la discipline (FAT). Conduite en Angola par Mohamed Dahmani, membre du Bureau fédéral, la sélection nationale espère faire "aussi bien" que son homologue féminine, ayant réussi à se qualifier au Groupe 3 de la Billie Jean King Cup en 2025.

Cette compétition, ex-Fed Cup, représente l'équivalent féminin de la Coupe Davis chez les messieurs, et elle s'est déroulée cette année à Kigali (Rwanda). Composée d'Inès Ibbou, Amira Benaissa, Bouchra Rehab Mebarki et Maria Badache, la sélection algérienne a été versée dans la Poule (B), où elle a réussi un sans faute, puisqu'après l'Angola (3-0), elle avait enchainé avec le Mozambique (3-0), la Tanzanie (3-0), et la République Démocratique du Congo (3-0).

Qualifiée pour la phase des Play-Offs, la sélection algérienne avait brillé une nouvelle en dominant son homologue togolaise (2-0), grâce notamment au tandem Maria Badache - Inès Ibbou, ayant respectivement battu Dotse (6-0, 6-0) et Dougah (6-0, 6-1) dans le tableau simple.