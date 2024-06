Les nageurs Lilly King (100 m brasse) et Ryan Murphy (100 m dos) se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), leurs troisièmes JO, lors des sélections américaines lundi à Indianapolis.

La recordwoman du monde du 100 m brasse Lilly King s'est imposée en 1 min 05 sec 43 et aura l'occasion de chercher un deuxième titre olympique sur la distance après Rio en 2016.

King a devancé Emma Weber (1:06.10) et surtout la championne olympique de Tokyo en 2021 Lydia Jacoby, seulement 3e, qui ne pourra donc défendre son titre à Paris, nouvelle illustration de la densité de la natation US et du caractère impitoyable de ses "trials".

Ryan Murphy, champion olympique des 100 m et 200 m dos à Rio, puis en argent (200 m dos) et bronze (100 m dos) à Tokyo, a lui remporté le 100 m dos en 52 sec 22, la valeur montante Hunter Armstrong finissant 2e (52.72).

Déjà qualifiée en eau libre, Katie Grimes (18 ans) nagera dans la Seine mais aussi au Paris La Défense Arena aux JO grâce à son succès sur le 400 m 4 nages (4:35.00) devant la vice-championne olympique Emma Weyant (4:35.56).

Grimes avait pris la 4e place du 800 m des Jeux de Tokyo à seulement 15 ans en 2021.

La légende Katie Ledecky s'est elle imposée sur le 200 m nage libre en 1 min 55 sec 22, mais n'est pas certaine de disputer cette distance à Paris, où elle nagera le 400 m nage libre, et probablement les 800 et 1500 m, pour lesquels elle doit encore se qualifier.

Luke Hobson a remporté le 200 m nage libre masculin (1:44.89). L'ex-recordwoman du monde du 100 m dos Regan Smith a foncé en demi-finale en 57 sec 47, 4e meilleure performance de l'histoire, se rapprochant de l'actuel record détenu par l'Australienne Kaylee McKeown (57.33).