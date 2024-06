Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, dimanche matin, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, ses vœux aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), et des corps constitués: Gendarmerie nationale (GN), Sûreté nationale, Protection civile et Douanes, aux médecins et à l'ensemble des personnels de la santé.

"Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha à tous les vaillants éléments de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, campés dans toutes les unités et les régions militaires, notamment aux braves éléments stationnés aux frontières pour la protection de notre cher pays", a écrit le président de la République sur son compte officiel.

Le président de la République a également présenté ses meilleurs vœux aux éléments des corps constitués de la Gendarmerie nationale, de la Police, de la Protection civile et des Douanes.

"Mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd El-Adha aux éléments des corps constitués de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes, priant Allah que cette fête religieuse se renouvelle dans la paix et la bénédiction", a-t-il encore écrit.

Le président de la République a, aussi, adressé ses vœux aux médecins et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé.

"A l'occasion de l'Aïd El-Adha, je présente mes meilleurs vœux à nos médecins, aux paramédicaux et aux personnels du secteur de la santé, notamment ceux qui sont de garde. Joyeuse fête", a-t-il écrit.

Le président du Conseil de la nation présente ses vœux au peuple algérien

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présenté ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Adha, priant Allah de gratifier l'Algérie de ses bienfaits et de davantage d'acquis. "Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha à toute la nation algérienne...

Qu'Allah gratifie l'Algérie de ses grâces et davantage d'acquis, puisse-t-Il préserver la cohésion de son peuple dans le giron de l'unité, de la justice et de la sécurité... La Nation islamique continuera à glorifier les rites d'Allah en dépit de l'injustice infligée à la Palestine.

La victoire viendra certainement", a écrit M. Goudjil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

Le président de l'APN présente ses vœux au peuple algérien

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a présenté ses vœux au peuple algérien et à la nation islamique tout entière, à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

"Une fête bénie pour le peuple algérien et toute la nation islamique, que nous célébrons cette année, alors que l'Algérie aspire à davantage de progrès et de prospérité, et œuvre à lever l'injustice infligée à nos frères en Palestine, pays frère", a écrit M. Boughali sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

"Je prie Allah Tout-Puissant que cette fête religieuse se renouvelle dans la paix et la bénédiction et qu'elle marque la fin des souffrances et des peines de nos frères. Joyeuse fête de l'Aïd", a-t-il ajouté.