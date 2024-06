Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accompli, dimanche matin, à Djamaâ El Djazaïr à Mohammadia (Alger), la prière de l'Aïd El Adha dans un climat de piété et de sérénité.

De hauts responsables de l'Etat, des membres du Gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel.