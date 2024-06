Le nouveau centre de diagnostic de référence s'installe et son ouverture officielle est programmée pour le vendredi passe le 14 juin.

Ce centre de santé situé au plein cœur D'Alger à Said Hemddine .Doté d'un plateau de consultations, un centre de diagnostic, une unité de Médecine Nucléaire avec épreuve d'effort et un plateau technique complet et moderne de radiothérapie, le Centre Médical Chahids Mahmoudi créé en 2023 est le premier centre privé en Algérie structuré spécialisé en cancérologie. Il répond à un besoin en matière de prise en charge des tumeurs.

Notre centre est doté de compétences, d'équipements ultramodernes et de nouveaux procédés technologiques adaptés à un meilleur traitement des tumeurs selon Dr SAID MAHMOUDI.

POURQUOI LE CENTRE MÉDICAL CHAHIDS MAHMOUDI ?

Le patient au centre de nos intérêts

Toujours à l'écoute de nos patients, nous nous adaptons à leurs besoins pour mieux les accompagner dans leurs traitements.

Qualité des services

Le Centre Médical Chahids MAhmoudi s'est engagé dans une démarche qualité dont l'objectif est l'amélioration continue des prestations de services fournis à ses patients.

Équipements ultramodernes

Le premier et le seul centre disposant d'une panoplie d'équipements ultramodernes indispensables pour votre prise en charge.

10 ans d'expérience

Dotée d'une expérience de plus de 10 ans, notre équipe, est multidisciplinaire, d'une grande compétence, interactive et formée aux bonnes pratiques professionnelles.

Techniques de pointes

Disposant d'équipements à la pointe de la technologie, notre centre a participé à l'instauration en Algérie de nouvelles techniques de traitement ; tel que la radiothérapie VMAT, la radiothérapie Stéréotaxique, PET SCAN et actuellement le PET MER

Dossier médical informatisé

Votre Dossier médical est informatisé, offrant ainsi une grande sécurité et une accessibilité à l'ensemble des acteurs de votre Prise En Charge.

Organisation des manifestations scientifiques

C'est Parce que nous encourageons les progrès scientifiques, nous organisons périodiquement des manifestations scientifiques (colloques, congrès, séminaires,...).

L'intelligence Artificielle en radiothérapie

Permet une standardisation des techniques, une meilleure précision du traitement et un gain de temps de la prise en charge.

Docteur Cylia Mahmoudi, spécialiste dans la médecine nucléaire, a assuré que la, PET Scan, PET MER rendront un grand service aux malades du cancer. Il s'agit du premier de son genre en algérie je dirais même en afrique qui permet de faire un examen innovant d'imagerie médicale qui s'intéresse au fonctionnement et au métabolisme des organes. Docteur CYLIA MAHMOUDI a assuré que les malades en Algérie étaient obligés de partir à l'étranger pour faire ce genre d'examen. L'examen permet de découvrir rapidement les maladies cancéreuses.

PREMIER ÉQUIPEMENT D'IMAGERIE « PET MER » POUR LA DÉTECTION DU CANCER EN ALGÉRIE

Lors d'une cérémonie d'inauguration, vendredi, à l'occasion de l'acquisition du premier PET MER en Algérie par l'hôpital chahids Mahmoudi , le DR SAID MAHMOUDI, Spécialiste en Radiologie, a souligné l'importance de l'acquisition de « PET MER » dans le diagnostic précoce de la maladie cancéreuse en plus de son efficacité dans le traitement d'autres maladies neurologiques, cardiovasculaires ou gastriques. La technique du PET MER permet une imagerie quasi spécifique des cellules cancéreuses, capable de détecter tous les foyers du cancer, primitifs et secondaires confondus », at-il expliqué. « Utilisée pendant et après le traitement.

F.Y