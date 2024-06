Six (6) personnes ont trouvé la mort et 245 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus dans plusieurs régions du pays, durant les dernières 24 heures coïncidant avec le deuxième jour de l'Aïd El Adha, selon un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna où trois personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans deux accidents: le premier a eu lieu suite au renversement d'un véhicule léger sur la RN 3 dans la commune d'Aïn Yakout, causant la mort de deux personnes et la blessure de quatre autres, et le deuxième dans la commune d'El Djazzar où un camion a heurté une personne.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont repêché les corps de deux personnes, âgées respectivement de 23 et 25 ans, décédées par noyade: le premier dans une plage interdite à la baignade dans la commune de Seraidi (Annaba) et le second dans une retenue collinaire dans la commune de Benahar (Djelfa).

D'autre part, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis, récolte et palmeraies a procédé, durant la même période, à l'extinction de 50 incendies à travers plusieurs wilayas du pays.

Bouira : un mort et 6 blessés dans un accident de la route à Errich (Protection civile)

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la route survenu lundi en fin d'après midi sur la RN 5 à Bouira, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit vers 19h25 sur la RN 5 au lieu dit Erriche à la sortie Nord de Bouira, suite à une collision entre deux véhicules touristiques, selon les détails fournis par un officier de la Protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.

"Une personne âgée de 45 ans a rendu l'âme sur le coup, alors que six autres personnes ont été blessées et évacuées à l'établissement public hospitalier EPH Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira", a précisé l'officier Abdat.

Le corps de la victime a également été transféré à la morgue du même hôpital, indique-t-on.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

Deux morts et deux blessés dans un accident de la route au lieu-dit Oued Metlili au sud de Ghardaia

Un motocycliste et son passager en croupe ont trouvé la mort et deux personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route dans la soirée de dimanche à lundi au lieu-dit Oued Metlili à une quarantaine de Km au sud de Ghardaia, a-t-on appris auprès de la protection civile.

L’accident s’est produit sur le tronçon de la route nationale RN I reliant Ghardaïa à Mansoura à une dizaine de Km du carrefour d’intersection entre la RN I et la RN 49 appelé "Fuinis" lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision frontale avec une moto circulant dans le sens inverse causant la mort sur le coup de deux personnes et faisant deux blessés graves souffrant de multiples traumatismes, a précisé la même source

Le corps des deux victimes décédées sur place et âgées de 17 et 26 ans ainsi que les deux blessés âgés de 32 et 39 ans, ont été évacuées respectivement vers la morgue et les urgences de l’Hôpital "Brahim Tirichine " de Ghardaia, structure médicale la plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.