Le Groupe "Sonelgaz" vient de renforcer ses infrastructures pour assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique dans la wilaya d’Oran, qui connaît un grand flux de touristes pendant la saison estivale, avec la mise en service de 52 nouveaux transformateurs et la rénovation de centaines de kilomètres de réseaux, a-t-on appris auprès du Groupe.

Pas moins de 27 nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service au niveau de la côte ouest, dont 8 nouveaux transformateurs électriques installés pour soutenir ceux des communes côtières et les plages ouest d'Aïn El-Turck et Bousfer, en plus du renouvellement de 96,55 km de réseaux électriques, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Direction de Distribution d'Es-Senia.

Les opérations de maintenance ont, par ailleurs, touché plus de 1.260 km de réseaux moyenne et basse tensions et 1.007 transformateurs électriques, a-t-on précisé de même source, soulignant que les services techniques de la commune d'Aïn El-Turck ont réalisé des opérations de maintenance ayant touché plus de 100 transformateurs électriques et installé 150 autres transformateurs, afin d'augmenter la capacité d'électricité et l’efficacité des transformateurs d'énergie sur la rive ouest de la wilaya.

Concernant les plages du côté est, la Direction de distribution d'Es-Senia a indiqué avoir mis en service 4 nouveaux transformateurs électriques à Arzew, en appui aux transformateurs de Mers El Hadjadj, Arzew et Bethioua. De son côté, la Direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya d'Oran a indiqué dans un communiqué avoir réalisé de nombreux investissements en prévision de la saison estivale, avec 25 anciens transformateurs électriques remplacés par des transformateurs neufs plus performants, en plus de l'installation de 4 nouveaux transformateurs.

La même source a ajouté qu’il s’agit également de la mise en place de 3 kilomètres de réseau électrique de basse tension dans 20 localités et le remplacement de 13 kilomètres de réseau terrestre de moyenne tension, à travers 20 localités, précisant qu’une dizaine de kilomètres de réseau électrique de basse tension ont bénéficié d'une opération de maintenance, en plus de 246 kilomètres de réseau de basse tension.