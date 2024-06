Des associations nationales spécialisées dans le domaine de l'enfance ont salué les efforts de l'Etat pour la protection et la promotion de l'enfance, appelant à mettre en place "des mécanismes", en vue de renforcer les mesures d'accompagnement au profit de cette frange.

Dans des déclarations à l'APS, des représentants de ces associations ont mis en avant, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, les acquis réalisés par l'Algérie dans le domaine de l'enfance, suggérant par là même la mise en place de "mécanismes en vue de renforcer les mesures prises en matière de prise en charge et d'accompagnement".

A ce propos, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche scientifique (Forem), Mustapha Khiati a salué les acquis obtenus par l'Algérie en matière de protection de l'enfance et de garantie de son bien-être, assurant que la prise en charge de l'enfance a connu "des progrès positifs" au cours des dernières années.

L'intervenant a également souligné "l'intérêt" porté par les Pouvoirs publics à l'activité et aux préoccupations des associations en tant que "partenaire clé", notamment " en les associant à l'élaboration et à l'enrichissement des programmes et des lois sur l'enfance, et ce en concrétisation du principe de la démocratie participative". M. Khiati a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de mettre en place "un mécanisme" qui "facilite" l'action sur le terrain des intervenants dans le domaine l'enfance, soulignant la nécessité d'"intensifier les programmes de formation" au profit des associations qui activent dans ce domaine dans le but d'assurer "l'actualisation périodique" des méthodes de leur action.

Dans ce sillage, il a mis l'accent sur l'importance du "réseautage des associations activant dans le domaine" pour "la coordination des efforts, l'échange des expériences et la coopération en matière d'intervention et d'accompagnement", ajoutant que ces associations "sont appelées à se spécialiser dans leurs activités" pour la "prise en charge optimale" des différents aspects liés à l'enfance.

Pour sa part, le président de l'association "Insaf", Adel Bouregazen a mis en relief l'arsenal juridique mis en place dans ce domaine notamment la loi relative à la protection de l'enfant ainsi que les mesures prises en termes d'accompagnement social des enfants y compris les catégories vulnérables. Soulignant l'impératif d'"accélérer" la publication du plan national de l'enfance qui est en cours d'élaboration, compte tenu de son importance dans "le renforcement de la prise en charge de cette catégorie", M. Bouregazen a appelé à "l'introduction de dispositions pour renforcer la prise en charge et l'accompagnement des enfants aux besoins spécifiques", outre "la mise en place des commissions locales relevant de l'ONPPE", l'objectif étant "la consolidation des mécanismes de protection de l'enfance au niveau local, tout en rapprochant les services de cet organe des citoyens".

Intervenant à cette occasion, la présidente de l'association nationale d'insertion scolaire et professionnelle des "trisomiques", Aicha Laacheb a loué "les efforts de l'Etat en matière de prise en charge des enfants", notamment à travers "les lois et les différents programmes" mis en place à cet effet, appelant à "davantage de coordination" entre les associations afin de permettre l'échange d'expérience en matière de prise en charge.