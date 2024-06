"Le tourisme à Oran: réalité et perspectives" sera au centre des travaux de la deuxième édition du séminaire national devant avoir lieu, le 25 juillet à Oran, à l’occasion de la Journée nationale du tourisme, a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre, devant être abritée par la Maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim Belkacem", sera organisée par l’unité de recherche des Sciences humaines, des Etudes philosophiques, Sociales et Humaines, des Langues et de la Traduction de l’Université Oran-2 "Mohamed Benahmed", en collaboration avec l’association touristique "Jil El Moustakbal" d’Oran, ainsi que les Directions du Tourisme et de l’artisanat et de la Culture et des arts.

Les travaux de ce séminaire, devant voir la participation de 20 enseignants universitaires, tournent autour de quatre axes principaux, à savoir "La réalité actuelle du tourisme à Oran", "Le tourisme à Oran: histoire et réalité", "Perspectives du développement du tourisme à Oran", avec en prime la présentation d’un panorama général sur les atouts de compétitivité du tourisme dont dispose Oran, de même que le tourisme culturel et historique de la ville, selon les organisateurs.

Des ateliers de travail sur plusieurs thématiques seront tenus, à l’occasion de cette rencontre, tels que "L’amélioration de la qualité des prestations touristiques", "La promotion du tourisme et l’utilisation des réseau sociaux", "Les solutions innovantes pour développer le tourisme" et "Les initiatives et les partenariats entre les secteurs public et privé", de même que le développement de nouveaux produits touristiques, à l’instar de l’écotourisme, le tourisme médical ou de soins, ainsi que le sport tourisme.