Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a partagé, dimanche au centre de repos des Moudjahidine de Hammam El-Biban, dans la commune de Mansourah (Bordj Bou Arreridj), la joie du premier jour de l'Aïd El-Adha avec des enfants et des blessés palestiniens évacués depuis la bande de Ghaza, sur initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"Notre présence en ce dixième jour de Dhou El Hidja aux côtés de nos frères palestiniens et de leurs familles, évacués depuis Ghaza en exécution d'une décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, nous permet de partager avec eux l'atmosphère de l'Aïd El-Adha, et de leur exprimer qu'ils ne sont pas seulement en terre d'Algérie, mais aussi dans le cœur de tous les Algériens", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse. M. Rebiga, soulignant que le lien entre la Palestine et l'Algérie "est éternel et s'incarne dans de nombreux actes, pas seulement dans des paroles", a ajouté que "l'initiative du président de la République d'évacuer des enfants, des blessés et leurs familles de la bande de Ghaza vers la terre des Martyrs s'inscrit dans ce cadre précis et trouve, également, sa concrétisation dans la plus haute instance internationale à travers les nombreuses résolutions dont l'Algérie a été à l'origine et qui ont été adoptées par les Nations Unies, ce qui constitue une victoire pour la diplomatie algérienne et pour la cause palestinienne".