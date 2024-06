Les Algériens célèbrent, dimanche, à l'instar des autres peuples de la Nation musulmane, l'Aïd El-Adha dans une ambiance de fraternité et de piété, conformément aux enseignements du prophète Mohammed (QSSSL) et à la Sunna d'Ibrahim (Paix sur lui).

Dès les premières heures de l'aube, les fidèles ont commencé à affluer vers les mosquées à travers tout le pays pour accueillir le lever du soleil de ce jour béni, par des invocations et des louanges exaltant Allah.

Dans une ambiance empreinte de dévotion, les fidèles ont écouté les prêches des imams qui ont tenu à rappeler la signification de cette fête religieuse, appelant à incarner les valeurs de solidarité et de tolérance en ce jour béni.

Ils ont également consacré une partie de leurs prêches à l'invocation d'Allah Tout-Puissant le priant de gratifier ce pays et la Nation musulmane tout entière, de sécurité, de stabilité et de prospérité, de faire triompher nos frères en Palestine sur leurs ennemis et de libérer Al Aqsa des agresseurs sionistes. Après avoir accompli la prière de l'Aïd, les fidèles ont procédé au sacrifice des moutons, suivant la tradition du prophète Mohammed (QSSSL) et la Sunna d'Ibrahim (Paix sur lui).

Cette fête bénie est également l'occasion de rendre visite aux parents, aux proches et aux malades hospitalisés, et de se recueillir sur les tombes des défunts musulmans en priant Allah Tout-Puissant de leur accorder Sa sainte miséricorde.

Dans l'Est du pays : ambiance de joie, de clémence et de générosité

Les citoyens des wilayas de l'Est du pays ont accueilli dimanche la fête de l'Aïd El-Adha dans une ambiance chargée de joie, de clémence et de générosité, reflétant les valeurs suprêmes de l'islam et de cohésion sociale.

A Constantine et à l'instar des autres wilayas de l'Est du pays, depuis les premières heures de la matinée, les citoyens se sont dirigés vers les mosquées pour assister aux deux prêches de l'Aïd durant lesquels les imams ont appelé les fidèles à traduire dans les actes les valeurs de tolérance, de magnanimité, d'entraide et de partage véhiculés par cette fête. A la fin de la prière, les fidèles ont regagné leurs domiciles pour accomplir le rituel du sacrifice marqué par la joie des enfants.

Les autres wilayas de l'Est ont connu la même ambiance spirituelle traduisant le grand attachement des algériens à leur religion et ses préceptes.

Les services de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales ont veillé au déroulement de ce rituel religieux dans la sécurité tandis que les services des divers secteurs et entreprises ont tenu à garantir la continuité des services assurés aux citoyens durant les jours de la fête, notamment en matière d'approvisionnement en électricité et gaz, télécommunications, alimentation en eau potable, assainissement et contrôle vétérinaire des moutons sacrifiés.

Les directions régionales du commerce et de la promotion des exportations de Batna, Annaba et Sétif ont réquisitionné nombre de commerçants, artisans et opérateurs économiques pour assurer la permanence durant les jours de l'Aïd et ont mobilisé les agents de contrôle nécessaire pour suivre la mise en œuvre du programme des permanences.