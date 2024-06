Les enfants ghazaouis évacués pour des soins vers l'Algérie, en compagnie de leurs famille, ont vécu dimanche des moments de joie à l'occasion de la célébration par le Croissant rouge algérien (CRA) de Aid El-Adha au niveau de leur lieu de résidence à Tipaza.

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Fayez Abu Aita et la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui, ont partagé la joie des enfants ghazaouis et de leurs familles au premier jour de la fête de Aid El-Adha au niveau du Centre de repos familial (CRF) de Tipaza.

A cette occasion, M. Abu Aita a salué les positions "immuables" de l'Etat algérien à l'égard du peuple palestinien, notamment en cette période difficile et sensible que connaissent les territoires occupés, souhaitant d'heureuses fêtes de Aid El-Adha au peuple algérien et à son Président. De son côté, Mme Hamlaoui a affirmé que "le CRA, en sa qualité d'organisation humanitaire, a choisi de partager la joie de l'Aid avec les enfants de Ghaza, en dépit de la douleur et des souffrances qui jettent l'opprobre sur la Communauté internationale".

Et d'ajouter que cette occasion est "l'opportunité de réitérer au peuple palestinien le soutien inconditionnel du peuple algérien avec leur cause juste, notamment en ces temps difficiles où l'occupant sioniste commet une agression inédite".

Les enfants ghazaouis ont assisté à l'ambiance prévalant le sacrifice des moutons avant de profiter d'activités de loisir et de détente. La présidente du CRA a poursuivi son programme, en ce premier jour des fêtes, par une virée à l'Hôpital "Mère-enfant" de Béni Messous (Alger) pour partager le déjeuner avec les enfants palestiniens et leurs garde-malades à l'Hôpital militaire de Ain Naâdja.