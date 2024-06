Le Club des prisonniers palestiniens a annoncé lundi que l'entité sioniste a arrêté 640 enfants palestiniens de Cisjordanie occupée, et certains d'entre eux ont été soumis à la torture, depuis le début de son agression meurtrière dans la bande de Ghaza le 7 octobre.

Le Club des prisonniers a indiqué dans un communiqué que "depuis le début de la guerre de génocide, pas moins de 640 cas d'arrestation d'enfants ont été enregistrés".

Ce nombre total comprend ceux que l'entité sioniste a ensuite libérés et ceux qui sont toujours détenus dans ses prisons. "Les enfants dans les prisons d'occupation, qui comptent (actuellement) environ 250 enfants, sont exposés à toutes les mesures illégales" selon la même source.

Le Club des prisonniers a indiqué dans son communiqué que, les forces sionistes ont arrêté dimanche l'enfant Bahaa Kazem Haj Muhammad (7 ans) de la ville d'Al-Mughayir, à l'est de Ramallah, alors qu'il se trouvait au centre de la ville avec d'autres enfants. la ville d'Al-Mughair, comme tous les gouvernorats, villes et camps, est exposée aux raids répétés des forces d'occupation.

Le Club des Prisonniers a ajouté : "Bahaa a été violenté après son arrestation et les forces d'occupation l'ont délibérément laissé loin de son domicile".

Parallèlement à l'agression contre Ghaza, l'armée et les colons sionistes ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à El Qods occupée. Cela a fait 548 martyrs, environ 5 200 blessés et plus de 9 185 détenus palestiniens, selon les autorités palestiniennes.

L'agression sioniste contre Ghaza a fait plus de 122 000 victimes palestiniennes entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des dizaines de personnes.

Agression sioniste: Erdogan insiste sur la fin immédiate des massacres à Ghaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a, de nouveau, souligné la nécessité de mettre fin immédiatement aux massacres commis par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza depuis près de neuf mois, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu.

Le président turc a déclaré lundi, au deuxième jour de l'Aïd El-Adha: "Une autre triste fête pour le peuple palestinien, soumis à l'occupation, à l'injustice et au génocide systématique depuis 76 ans".

Et d'ajouter: "Le monde doit prendre des mesures pour empêcher immédiatement les massacres (sionistes), dont nous sommes témoins chaque jour".

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza faisant plus de 122.000 victimes palestiniennes entre martyrs et blessés tandis que des milliers de Palestiniens sont portés disparus, après la destruction par l'aviation sioniste des maisons, immeubles et autres infrastructures dans l'enclave palestinienne assiégée.

L’ONU avertit contre une détérioration "significative" de la situation en Palestine occupée

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a mis en garde mardi contre une "détérioration significative" de la situation en Cisjordanie, y compris dans la ville sainte d'El-Qods, en Palestine occupée.

Turk a déclaré qu'il y avait "des morts et des souffrances qui ne peuvent être acceptées par la conscience", notamment à Ghaza, en proie à une agression sioniste génocidaire depuis le 7 octobre 2023.

Le responsable onusien a révélé en outre qu’au 15 juin, "528 Palestiniens, dont 133 enfants, avaient été tués par les forces de l'occupation (sionistes) ou par des colons depuis octobre".

De son côté, l'Autorité palestinienne estime qu'au moins 545 Palestiniens sont tombés en martyrs en Cisjordanie sous les balles des forces sionistes depuis le 7 octobre.

UNRWA: la suspension continue des financements par Washington entrave les opérations

de secours à Ghaza

La directrice des médias de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Ghaza, Ines Hamdan, a déclaré mardi que la suspension continue du financement par les Etats-Unis "entrave" les opérations de secours dans l'enclave palestinienne, ravagée par une agression sioniste barbare depuis près de neuf mois.

La responsable de l'UNRWA a affirmé que "malgré le retour d'un certain nombre de donateurs pour financer l'organisation onusienne, la suspension continue des Etats-Unis, le plus grand donateur à l'agence, constitue toujours un obstacle majeur à la poursuite des opérations de secours dans la bande de Ghaza".

L'UNRWA, qui coordonne l'aide à Ghaza, fait face à des difficultés financières et des blocages de l'entité sioniste qui a accusé (sans fournir de preuves selon un rapport du comité d'évaluation de l'ONU) une douzaine de ses 13.000 employés à Ghaza d'avoir participé à l'opération "Déluge d’al-Aqsa", menée par la résistance palestinienne, le 7 octobre 2023.

Cela a conduit de nombreux pays donateurs, à suspendre brusquement leur financement à l'agence, menaçant ainsi ses efforts visant à fournir une aide nécessaire à Ghaza, où l'ONU a mis en garde contre une famine imminente.