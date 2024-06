Le bureau des médias de la bande de Ghaza a indiqué mardi que la famine s'accélère dans la bande, avertissant que 3.500 enfants risquent de mourir de malnutrition.

Le bureau a ajouté dans un communiqué que Ghaza "se dirige rapidement vers la famine, et que l'occupation (sioniste) mène une conspiration pour empêcher l'aide et les biens d'atteindre notre peuple. Nous exigeons une intervention internationale immédiate et urgente pour mettre fin à ce crime".

Il a averti que "3.500 enfants risquent de mourir en raison de la malnutrition et du manque de suppléments nutritionnels et de vaccins, qui sont interdits d'entrée dans la bande de Ghaza".

Le bureau a souligné que "l'occupation insiste pour envoyer 2,4 millions de civils dans la bande de Ghaza dans un tunnel de famine, perpétuant la politique de famine contre les enfants et les malades et empêchant l'entrée de nourriture et de médicaments".

La même source a expliqué que "le crime consistant à empêcher l'entrée de l'aide et de la nourriture comme outil de pression politique de la part de l'occupation a considérablement doublé les souffrances dans tous les gouvernorats de la bande de Ghaza".

Il a également appelé "la communauté internationale et les organisations internationales à assumer leurs responsabilités et à adopter une position courageuse en imposant une intervention internationale immédiate et urgente pour mettre fin à ce crime, qui tuera des centaines de milliers de civils, d'enfants et de patients".

Il a appelé à "ouvrir les passages de Rafah et de Karam Abou Salem, à acheminer de l'aide et des biens, et à mettre fin à l'agression génocidaire en cours pour le neuvième mois consécutif".

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza faisant plus de 122.000 victimes entre martyrs et blessés.