Quarante-six (46) assiettes foncières, destinées exclusivement à l'investissement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans la wilaya de Boumerdes, seront prochainement mises en ligne sur la "Plateforme numérique de l'investisseur", a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la pêche.

Ces 46 assiettes foncières sont disponibles à Zemmouri (Est de Boumerdes) et les travaux sont en cours, en collaboration avec le guichet unique décentralisé de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), pour finaliser l'opération d'introduction de la liste de ces lots, avec toutes les informations les concernant, dans la Plateforme numérique de l'investisseur, a indiqué le directeur de la pêche et de l'aquaculture, Cherif Kadri.

M. Kadri a souligné que ce foncier économique destiné à l'investissement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, sera attribué en priorité aux porteurs de projets dans le domaine de la production de matières premières destinées notamment à l'activité de la construction et de la réparation navale tel que la fibre de verre, de cordages, d'aliments pour poissons, de filets et de docks flottants.

Le responsable a noté que la zone d'activité de pêche et d'aquaculture de Zemmouri s'étend sur une superficie de 20 ha répartis sur 46 lots.

Elle présente plusieurs atouts pour l'investissement dont sa desserte par des voies importantes à l'exemple de la Route nationale 24 reliant les régions côtières de Zemmouri et Dellys et sa position à équidistance entre les ports de Zemmouri El Bahri et Cap Djinet. Elle a été également aménagée et raccordée aux réseaux énergétiques, a-t-il fait savoir.

En vue d'attirer les investisseurs, une opération de classement de cette zone comme espace d'investissement situé à l'extérieur du foncier industriel, est en cours, a informé le directeur de la pêche.

La concrétisation de projets d'investissement prévus dans la zone d'activité de Zemmouri permettra la création de pas moins de 3.000 postes d'emplois dans différentes activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, a souligné M. Kadri.