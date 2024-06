Le réseau électrique de la wilaya de Relizane a été renforcé par la réalisation de 47 nouveaux transformateurs, en prévision de la saison estivale, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

La cellule de communication de Sonelgaz a indiqué que cette dernière a réalisé, dans le cadre de la préparation de la saison estivale, 47 nouveaux transformateurs électriques, la maintenance de 516 autres et le renouvellement de 40 autres, à travers différentes régions de la wilaya.

Afin d'éviter toute perturbation dans l'alimentation en énergie électrique, lors de cet été, un plan a été mis en œuvre à travers la concrétisation de projets d'amélioration de la qualité du service fourni au client touchant des infrastructures électriques.

Il s'agit ainsi de renouvellement de 20 km du réseau électrique de basse et moyenne tensions, la maintenance de 664 km de ce réseau de moyenne tension et 488 km de basse tension, la restructuration de 48 km de réseau électrique et le confortement d'environ 26 km, outre la pose de 60 points de départ principaux d'une longueur de 26 km, afin de réduire la tension sur le réseau, selon la même source.

Celle-ci a souligné que ces projets de développement permettront d'améliorer et d'assurer la qualité des services de fourniture d'énergie électrique et de répondre à la demande croissante, au cours de cette période, connue pour le pic de la consommation locale d'électricité.

Concernant la campagne de prévention et de lutte contre les incendies, cette direction a réalisé 22 actions d'élagage d'arbres sur une longueur de 4 km et réalisé plus de 12 ha de lignes coupe-feu.

A noter que la Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sonelgaz de Relizane approvisionne plus de 225.000 clients en énergie électrique, sur un réseau s'étendant sur 8.437 km, et à travers 2.589 transformateurs électriques.