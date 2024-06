Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, une délégation représentant la société pétrolière américaine Chevron, conduite par la vice-présidente chargée de l'exploration internationale, Liz Schwarze, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, en présence du PDG de Sonatrach et de cadres du ministère, les deux parties ont examiné les moyens à même de renforcer la coopération et l'investissement entre Sonatrach et Chevron dans le domaine des hydrocarbures, précise la même source.

A cette occasion, les deux parties ont salué "le grand progrès réalisé grâce aux échanges et aux concertations qui ont été sanctionnées par la signature ce jour d'un mémorandum d'entente, au niveau de la Direction générale de Sonatrach, englobant les principes fondamentaux de l'action future, à travers l'examen des possibilités offertes pour développer les ressources en hydrocarbures au niveau des bassins d'Ahnet et de Berkine", ajoute la même source.

Les deux parties ont également abordé d'autres volets de coopération relatifs au transfert des connaissances et des technologies modernes et à l'échange des expériences, notamment en matière d'exploration des hydrocarbures et de développement de puits. A cet effet, M. Arkab a réitéré "la volonté de l'Algérie de développer et de valoriser ses ressources en hydrocarbures et d'établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec des sociétés américaines, outre l'échange des expertises et des formations".

De son côté, Mme Schwarze s'est dite "satisfaite de la qualité des relations établies avec Sonatrach", soulignant "l'intérêt majeur de Chevron à renforcer ces relations afin de réaliser des projets d'investissement équilibrés, solides et mutuellement bénéfiques", conclut le communiqué.