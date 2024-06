Les travaux du Sommet du G7 ont débuté, vendredi après-midi à Bari (Italie), avec la participation

du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Sommet du G7 qui regroupe les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, examinera plusieurs dossiers, dont la situation à Ghaza en Palestine, la question migratoire, le développement en Afrique, le changement climatique et l'Intelligence artificielle.

La participation du président de la République à ce Sommet sera marquée par une activité intense. Il prononcera un discours devant les dirigeants participant à ce Sommet, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et les responsables de plusieurs instances et organisations internationales, régionales et continentales, dans lequel il abordera nombre de questions intéressant le continent africain et la région de la Méditerranée.

En marge de sa participation à ce Sommet, le président de la République aura des rencontres avec de grands dirigeants du monde.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli à son arrivée au Complexe touristique Borgo Egnazia abritant le Sommet par la présidente du Conseil italien, Mme Giorgia Meloni.

Le président de la République est arrivé, jeudi après-midi, à Bari (Italie) pour participer au Sommet du G7, qui se tient, dans la ville italienne, du 13 au 15 juin.

Le président de la République reçoit à Bari (Italie) son homologue français...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi en sa résidence à Masseria San Francesco dans la ville de Bari (Italie), le président français, M. Emmanuel Macron.

... son homologue kényan...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi matin au siège de sa résidence à Bari (Italie), où il participe au Sommet du G7, le président de la République du Kenya, William Ruto.

... et son homologue mauritanien

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, vendredi, le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en marge de sa participation aux travaux du Sommet du G7 qui se tient à Bari (Italie).