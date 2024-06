Dans l'archipel des Comores, touché depuis quatre mois par une épidémie de choléra qui a déjà fait 134 morts, une campagne de vaccination a été lancée jeudi à Anjouan, l'île la plus durement touchée, a-t-on indiqué auprès des autorités de santé.

Plus de 1.300 enfants ont reçu une dose de vaccin oral dans l'île comorienne la plus pauvre. "Le vaccin procurera une immunité de six mois et ainsi brisera la chaine de transmission", a expliqué Anssoufouddine Mohamed, directeur régional de la santé sur l'île.

Anjouan est l'île la plus densément peuplée de l'archipel de l'océan Indien, avec quelque 330.000 habitants sur les 870.000 que compte le pays. Sur les 134 morts recensés, Anjouan en comptabilise 116, selon le dernier bulletin officiel de santé. L'Union des Comores recense à ce jour 8.734 cas cumulés de choléra, après l'introduction de la maladie début février par un navire en provenance de la Tanzanie, où le choléra sévit de façon endémique.