Le sélectionneur national de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17), Aziz Lahoussine, a présélectionné 26 joueurs issus de la prospection menée à Oran pour former la future sélection nationale de la catégorie, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Entré en stage de regroupement du 11 au 14 juin au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), ce premier groupe de joueurs a été soumis à un programme d’entraînement biquotidien, avec une séance le matin (10h00) et une autre l’après-midi (17h00). Le staff technique a principalement travaillé sur le volet technique, en réalisant plusieurs exercices suivis de petites confrontations entre les joueurs.

Cette présélection vise à constituer une équipe compétitive pour les futures compétitions nationales et internationales. Les jeunes joueurs auront ainsi l’opportunité de démontrer leur talent et de s’intégrer dans le cadre de la sélection nationale U17. La dernière compétition à laquelle a pris part la sélection des U17 était la Coupe d'Afrique des nations CAN, disputée en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, marquée par une élimination des "Verts" en quarts de finale du tournoi, ratant ainsi l'occasion de se qualifier au Mondial de la catégorie disputé du 10 novembre au 2 décembre derniers en Indonésie. La FAF avait lancé des opérations de détection des jeunes talents U17 au niveau des différentes zones pour la constitution des sélections régionales. Aziz Lahoussine, qui a dirigé la saison dernière l'équipe de l'USM Alger (U19), aura la mission de qualifier l'équipe nationale U17 à la prochaine CAN-2025, dont les qualifications se joueront par zones.