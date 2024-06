1/12 - Les hommes sont plus à risque que les femmes

Les hommes sont plus à risque d'hépatite C que les femmes . VRAI - Le risque d'évolution des lésions du foie vers une cirrhose dans le cas d'une hépatite C évolue plus vite "lorsque le patient est de sexe masculin, que la contamination a eu lieu après l'âge de 40 ans, que la durée de l'infection est longue" note l'Association Française pour l'Etude du Foie.

2/12 - L'hépatite C est une maladie uniquement liée à la toxicomanie

L'hépatite C est une maladie uniquement liée à la toxicomanie. FAUX - L'hépatite C se transmet par voie sanguine, elle peut donc effectivement être attrapée lors de l'usage de seringues déjà utilisées par une personne infectée. Mais pas uniquement : jusqu'en 1992 la principale cause de transmission était via transfusion sanguine, car les dons de sang n'étaient pas testés contre cette maladie.

3/12 - L'hépatite C ne se transmet que par une piqûre ou transfusion

L'hépatite C ne se transmet que par une piqûre ou transfusion. FAUX - Le VHC (virus de l'hépatite C) peut aussi être transmis via des rapports sexuels non protégés. C'est plus rare, mais s'il y a échange de sang (ou menstruations, blessures anales ou vaginales) le risque est plus grand. Il peut aussi être contracté lors de la prise de drogue via aspiration nasale, par exemple en partageant sa paille avec une personne infectée.

4/12 - Une hépatite commence toujours par une jaunisse

Une hépatite commence toujours par une jaunisse. FAUX - La jaunisse est un symptôme classique des hépatites aiguës, mais elle n'est pas toujours présente. C'est pourquoi, très souvent, elles peuvent longtemps passer inaperçues.

5/12 - L'hépatite C est un virus mortel

L'hépatite C est un virus mortel. VRAI et FAUX - Non traitée, l'hépatite C peut atteindre le foie, entraîner une cirrhose ou un cancer du foie. Elle entraîne encore 2600 décès par an en France, selon les chiffres de l'Association Française pour l'Etude du Foie de 2018. Cela dit, il existe un traitement contre l'hépatite C qui font diminuer les risques de développer des complications de ce type.

6/12 - Une fois soigné de l'hépatite C, je ne risque plus rien

Une fois soigné de l'hépatite C, je ne risque plus rien. FAUX - Une fois que le virus est éradiqué par le traitement, certains risques persistent. Une cirrhose est toujours possible si le patient traité continue de consommer de l'alcool de façon excessive. En cas de cirrhose déjà constituée, le risque de cancer du foie persiste, même après avoir été traité contre le VHC, il diminue cependant de 3% à 1%. Il est important de continuer à consulter un hépatologue après le traitement.

7/12 - Il existe un vaccin contre l'hépatite C

Il existe un vaccin contre l'hépatite C. FAUX - A l'heure actuelle, aucun vaccin n'existe contre l'hépatite C.

8/12 - L'hépatite C est une maladie encore très présente dans le monde

L'hépatite C est une maladie encore très présente dans le monde. VRAI - Chaque année dans le monde, ce sont 3 à 4 millions de personnes qui contractent l'hépatite C. Au total, il y a 170 millions de malades infectés par le VHC, soit 3% de la population.

9/12 - On sait tout de suite lorsqu'on contracte l'hépatite C

On sait tout de suite lorsqu'on contracte l'hépatite C. FAUX - En France, on estime à 110 000 le nombre de malades de l'hépatite C, dont au moins la moitié l'ignore, selon l'Association Française pour l'Etude du Foie. Les symptômes de l'hépatite C sont rares, et lorsqu'elle se fait ressentir, la maladie a déjà atteint un stade sévère et devient plus difficile à soigner.

10/12 - On peut guérir sans traitement de l'hépatite C

On peut guérir sans traitement de l'hépatite C. VRAI - Environ 30% des gens infectés par le VHC guérissent sans aucun traitement en 6 mois, et sans que le foie n'ait été abimé. Mais 70% des patients gardent le virus dans le sang et développent une "hépatite chronique".

11/12 - Quand on a une hépatite C, l'alcool est dangereux

VRAI - L'alcool est dangereux pour la santé de manière générale, mais lorsqu'on a une hépatite chronique (dans le sang, non guérie), encore plus. Des lésions d'inflammation se constituent dans le foie, puis le foie cicatrise et crée des lésions de fibrose. Ces lésions peuvent ensuite évoluer vers une cirrhose.

12/12 - On peut attraper une hépatite après un acte médical

VRAI & FAUX - C'est possible dans certains pays, mais c'est devenu extrêmement rare en France. La transmission lors d'une transfusion est maîtrisée grâce au contrôle des dons. Le risque résiduel est donc très faible aujourd'hui.

La probabilité d'une transmission lors des soins (injections, dialyse, certains actes endoscopiques, transplantation) a joué un rôle dans la transmission du virus de l'hépatite C jusqu'à la fin des années 1990.

Il est en très nette diminution en raison d'un meilleur respect des précautions d'hygiène.