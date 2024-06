Le Commandant des Forces aériennes, le Général-major Mahmoud Laaraba, a présidé jeudi la cérémonie de sortie de la 54ème promotion de l'Ecole supérieure de l'Air Chahid "Djebbar Tayeb " de Tafraoui (Oran), dans la 2ème Région militaire (2 RM).

Selon le Commandant de l'Ecole, le Général Hakim Nasreddine, les neuf promotions sortantes, portant le nom du défunt Moudjahid, le "capitaine Tahrat Abdelkader ", concernent la 37ème promotion de la session de commandement et d'Etat-major, la 110 ème promotion de navigateurs du cours de perfectionnement des officiers, la 109 ème promotion de non-navigateurs de la session de perfectionnement des officiers, la 54ème promotion d'élèves-officiers actifs et la onzième promotion, dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Elle comprend également la 10ème promotion de la formation à la spécialité des transports, la 8ème de la spécialité des drones, la 6ème pour la formation spécialisée des officiers stagiaires à la spécialité des contrôleurs aériens, la 8ème promotion des élèves-officiers en activité recrutés sur la base de certificat, spécialisé dans la formation appliquée aux sciences aéronautiques et la 3ème pour l'approvisionnement militaire des bases interarmées.

Le Commandant des Forces aériennes, le Général-major Mahmoud Laaraba, a procédé à l'inspection des formations et a présidé la prestation de serment des diplômés, avant la remise des grades aux majors de promos, ainsi que des diplômes, avant de donner son accord pour baptiser cette promotion sortante au nom du défunt Moudjahid, le capitaine "Tahrat Abdelkader", dont la famille a été honorée par le Général-major Laaraba.

Le Commandant de l'Ecole supérieure de l'Air Chahid" Djebbar Tayeb ", le Général Hakim Nasredine, a souligné dans son discours, à l'occasion, "les efforts de l'Ecole pour attirer l'élite et les étudiants lauréats parmi les étudiants titulaires du baccalauréat et leur instruction, selon un programme d'enseignement intégré tout au long de leur période de formation, pour en faire des officiers armés de savoir et de valeurs nobles".

Il a souligné que la cérémonie de remise des diplômes pour l'année académique et de formation 2023-2024 a été marquée par la sortie de la première promotion de femmes pilotes, après la décision du Commandement de l'Armée nationale populaire de rouvrir la formation des femmes pilotes, après 35 ans d'arrêt.

Le général Hakim Nasreddine a ajouté que " l'Ecole supérieure de l'Air de Tafraoui dispense une formation dans les spécialités de pilote de combat, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, pilote de drone, pilote officier d'instruments et d'opérations, de navigation aérienne et de météorologie, dans le but de préparer les futurs officiers à faire face aux défis et enjeux futurs".

A cette occasion, les pilotes de l'école ont réalisé un défilé aérien auquel ont participé sept formations de différents types d'avions, qu'ils soient destinés à l'entraînement, au soutien, ou au transport, mais aussi des hélicoptères. Les diplômés ont également participé à des défilés organisés au rythme de musique militaire.

A noter que le défunt Moudjahid, le capitaine "Tahrat Abdelkader", est né en 1924 à Constantine et a grandi dans une famille révolutionnaire conservatrice. Il a rejoint l'Armée de libération nationale, en 1958, et a formé, avec un groupe de pilotes, le premier noyau du projet de l'aviation dans le domaine du soutien logistique à la glorieuse guerre de libération. Le défunt Moudjahid est resté, après l'indépendance, dans les rangs de l'Armée nationale populaire comme pilote de transport à la base aérienne de Boufarik, jusqu'en 1968. Il est décédé en octobre 1994.