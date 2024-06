Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi s'est réuni, jeudi

à La Mecque, avec les responsables de la Mission algérienne du Hadj à Médine, Djeddah

et La Mecque, pour l'examen et la validation du plan des rites de Mina, Arafat et Mouzdalifa.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite, Cherif Oualid, du Consul général à Djeddah, Mohamed Alem, du Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa et des chefs des centres et des sections de la Mission, un plan détaillé de gestion des rites de Mina, Arafat et Mouzdalifa a été présenté, de même que le rôle de chacune des sections de la Mission durant les différentes étapes, à commencer par l'ascension des pèlerins vers Arafat, puis le départ vers Mina et les journées du Tachriq.

Intervenant lors de la réunion, M. Belmehdi a affirmé que la Mission algérienne du Hadj est désormais "exemplaire", adressant ses remerciements à l'ensemble de ses membres pour les efforts consentis dont la mise en place d'applications électroniques, ce qui facilitera l'opération de gestion et l'accomplissement par les pèlerins des rites dans la sérénité. Le ministre a, également, mis en avant la nécessité de sécuriser les campements, par souci de préserver les droits des pèlerins algériens et d'assurer l'accompagnement dans les bus, lors de l'ascension vers le mont Arafat et l'accomplissement du rite de Mina.

Il a, en outre, instruit l'Instance de la Fatwa de la nécessité de focaliser sur le service de l'orientation religieuse et d'exhortation des pèlerins dans les campements à exploiter leurs temps dans l'adoration et la prière, en application des préceptes de la religion musulmane tolérante. A l'issue de la rencontre, le ministre a fait une déclaration à la presse, dans laquelle, il s'est félicité du plan des rites qui a été "bien élaboré, ce qui est une nouvelle expérience louable". M. Belmehdi a indiqué que l'ascension se fera suivant ce plan à partir de vendredi, le rassemblement sur le mont Arafat est prévu pour samedi, et sera suivi du départ vers Mina pour entamer le rite de la lapidation de la stèle symbolisant Satan, à savoir des campements qui s'érigent à l'extérieur des hôtels sous les tentes, d'où l'impératif de redoubler d'efficacité et d'attention.

Il a appelé à la mobilisation de tous les membres de la Mission "au service de l'Algérie et des Hadjis algériens, vers un niveau le plus élevé , comme l'avait ordonné le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".