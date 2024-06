Les recettes des impôts seront ouvertes exceptionnellement, samedi prochain, en vue de permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs engagements de déclaration et de paiement, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction générale des impôts (DGI).

"La DGI porte à la connaissance des contribuables que les recettes seront ouvertes exceptionnellement, samedi 15 juin, de 08h30 à 15h00, et ce en vue de faciliter leurs engagements de déclaration et de versement, dont le délai expirera jeudi 20 juin courant", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, la DGI a rappelé aux contribuables adhérents aux deux portails de télédéclaration et de télépaiement des impôts et des taxes "Jibaya'tic" et "Moussahama'tic", de la possibilité de s'acquitter de leurs engagements fiscaux "de manière quotidienne et sans interruption 24h/24, et ce jusqu'à jeudi 20 juin courant à minuit", a conclu le communiqué.