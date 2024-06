La Société algérienne de l'électricité et du gaz Sonelgaz-Distribution a annoncé, jeudi dans un communiqué, un plan spécial pour assurer la qualité et la continuité du service durant les jours de Aïd El-Adha. "En prévision de Aïd El-Adha et dans le cadre de notre engagement visant à assurer la continuité du service d'approvisionnement des citoyens en gaz et en électricité durant les jours de l'Aïd, Sonelgaz a mis en place un dispositif spécial qui prévoit la mobilisation 24h/24h des équipes de permanence au niveau des différentes filiales du Groupe à travers le territoire national", note le communiqué.

Sonelgaz met à la disposition des citoyens le numéro du Centre national de communication 3303, opérationnel 24h/24 et 7j/7, pour signaler toute perturbation dans l'approvisionnement en électricité et en gaz et demander l'intervention de ses équipes, conclut le communiqué.