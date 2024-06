Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, jeudi à Alger, que les épreuves du Baccalauréat/Session 2024 "se sont déroulées dans d'excellentes conditions". Dans une allocution prononcée lors de sa visite au groupe ayant préparé, conçu, et imprimé les sujets des épreuves de l'examen, au niveau de l'Office nationale des examens et concours (ONEC), section de Kouba, le ministre a fait savoir que les épreuves terminées ce jeudi, "se sont déroulées dans des conditions excellentes", marquées par "le calme, la rigueur et le contrôle total".

A cette occasion , M. Belaabed a salué "le professionnalisme" de cette équipe, citant "la qualité des sujets élaborés sans fautes", avec des questions puisées des leçons dispensées en classe".

A une question sur les tentatives de fraude enregistrées durant cette session, M. Belaabed a réaffirmé qu'elles avaient "considérablement diminué" cette année, et étaient en voie de disparition, rappelant que la loi avait été appliquée "rigoureusement" contre tout individu voulant porter atteinte à la crédibilité de l'examen. Le ministre a souhaité plein succès à tous les élèves, faisant savoir que "les résultats de l'examen du BAC seront annoncés vers le 20 juillet", tout en remerciant tous les encadrants, pédagogues, administrateurs et employés eu égard à leurs efforts déployés afin de faire réussir ces épreuves.