Le Commandant des Forces terrestres, le Général-major Ammar Atamnia, a présidé, jeudi à l'Ecole de Commandement et d'Etat-major Chahid Hamouda-Ahmed, dit Si El-Haouès, la cérémonie de sortie de la 52e promotion d'officiers stagiaires du cours de Commandement et d'Etat major.

Après le passage en revue des détachements présents à la cérémonie par le Général-major Ammar Atamnia, le Commandant de l'Ecole, le Général-major Mohamed Omar, a prononcé une allocution, dans laquelle il a précisé que "l'Ecole voit, aujourd'hui, la sortie d'une nouvelle promotion représentée par une élite qualifiée, dotée d'un haut niveau de professionnalisme et pleinement consciente de la nature et de l'importance des tâches qui lui sont confiées, au regard des nouvelles exigences en matière de défense et de sécurité imposées par la situation géopolitique et les défis actuels aux plans régional et international, dont les menaces cybernétiques".

Il a souligné l'importance de cette Ecole, qui, a-t-il dit, "renforce les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) par des commandants de terrain qualifiés capables d'assumer différentes responsabilités liées à la planification, à diverses tâches tactiques et à la performance opérationnelle, et de s'acquitter pleinement de leurs futures responsabilités avec efficacité".

Le Commandant de l'Ecole a en outre salué "l'intérêt accordé à la formation par le Haut Commandement de l'ANP, en général, et le Commandement des Forces terrestres, en particulier, qui ne cessent d'apporter tout le soutien nécessaire au développement et à la modernisation des structures, de mobiliser tous les moyens pédagogiques et d'améliorer les programmes de formation et les méthodes d'acquisition scientifique et militaire".

Il a, par ailleurs, appelé les membres de cette nouvelle promotion à "faire montre de discipline, d'abnégation et d'esprit de responsabilité dans l'accomplissement de leur devoir sacré de défense du pays" et à "mettre leurs compétences, leurs connaissances scientifiques et leurs expertises au service de l'Armée et du développement militaire, pour réaliser les aspirations de la Nation et répondre aux exigences actuelles". Après avoir remis les attestations aux majors de la promotion, le Général-major Ammar Atamnia a donné son accord pour baptiser la promotion du nom du Chahid Amirat Abdelkader, dit Si Abdelkader, dont la famille a été honorée à cette occasion.

Au terme de la cérémonie, une parade militaire a été exécutée et un exposé sur les activités de l'école et les projets réalisés par les officiers stagiaires durant l'année 2023-2024 a été présenté au niveau du hall pédagogique.