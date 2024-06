Nassim Saïdi, sociétaire de l'équipe Madar Pro-Team a terminé en 8e position lors de la deuxième étape de la 43e édition du Tour de Maurice, disputée mercredi, sur une distance de 152,90 kilomètres à Beau Plan, confirmant qu'il a été le meilleur des cyclistes algériens engagés.

Nassim Saïdi a enregistré un chrono de 3h34:26", soit le même chrono 3h34:26", que le vainqueur de la course, le Polonais Patryk Stosz, sociétaire de l'équipe Team-Felt Felbermayer, devant le Mauricien Alexandre Mayer (Saint Piran / 3h34:26") et l'Allemand Arthur Lenné (Team Strock Metropol Cycling / 3h34:26").

Le deuxième meilleur algérien à franchir la ligne d'arrivée a été Azzedine Lagab (19e/3h39:13), devant ses compatriotes El Khassib Sassane (32e/3h46:51), Ayoub Ferkous (44e/3h56:20"), Bachir Chennafi (53e/3h56:20"), Hamza Amari (55e/3h56:20), Islam Mansouri (58e/3h56:20), Hamza Mansouri (87e/4h13:06) et Nasrallah Essemiani (89e/4h13:06). Vingt-deux équipes, dont deux algériennes, sont engagées dans cette compétition, prévue en quatre étapes, du 11 au 14 juin.

Il s'agit de la sélection nationale (seniors/messieurs) de cyclisme sur route et de l'équipe Madar Pro-Team, qui se trouvent sur place depuis dimanche dernier. La sélection nationale est composée de Mohamed Achraf Amellal, Bachir Chennafi, Nasrallah Essemiani, Ashraf Ferhat et El Khacib Sassane, alors que la Madar Pro-Team a retenu Hamza Amari, Hamza Mansouri, Islam Mansoiuri, Azzedine Lagab et Nassim Saïdi. La troisième étape est prévue le jeudi 13 juin, sur une distance de 138,30 kilomètres, entre Cascavelle et Bois Chéri, alors que la quatrième et dernière étape est prévue le lendemain 14 juin, sur une distance de 116 kilomètres, entre la Plage Publique du Môme et La Peine Magnien.

Après quoi, la sélection nationale et la Madar Pro-Team observeront une journée de repos, avant de reprendre le travail le lendemain, 16 juin, en prenant part à la Classique Mamouth Courts. Une course sur route prévue sur une distance de 140,7 kilomètres selon les organisateurs.