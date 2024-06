L'attaquant de l'USM Alger Ismaïl Belkacemi, auteur d'un triplé mardi à domicile face à l'US Souf (3-0), s'est emparé de la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Mobilis de football avec 13 buts, au terme de la 29e journée.

Belkacemi a ouvert le score dès la première minute de jeu avant de doubler la mise à la 15e minute. En seconde période, l'enfant de Sour El-Ghozlane a resurgi en fin de match pour signer le hat-trick (89e).

L'avant-centre des "Rouge et Noir" comptent désormais un but d'avance sur Youcef Belaïli (MC Alger) et Brahim Dib (CS Constantine), qui comptent 12 buts chacun. Outre Belkacemi, un autre joueur s'est illustré lors de cette avant-dernière journée du championnat en signant un doublé, il s'agit de l'attaquant de l'USM Khenchela Karim Sabouni, buteur à la maison face au NC Magra (2-2). Le trio de tête est talonné par deux joueurs qui comptent 11 buts chacun : le Togolais Agbagno (ASO Chlef) et Naïdji (MC Alger). La 30e et dernière journée, prévue samedi prochain, sera décisif pour l'octroi du titre honorifique du meilleur buteur de la saison 2023-2024. Pour rappel, le titre du meilleur buteur du précédent exercice (2022-2023) avait été remporté par Mohamed Souibaâh (ASO Chlef) et l'ancien joueur du RC Arbaâ, Mohamed Toumi avec 13 buts chacun.

Top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 :

1- Ismaïl Belkacemi (USMA) 13 buts

2- Youcef Belaïli (MCA) 12 buts

--. Brahim Dib (CSC) 12 buts

4-. Yawo Agbagno (ASO) 11 buts

--. Zakaria Naïdji (MCA) 11 buts.