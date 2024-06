Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, poursuit sa participation aux travaux de la 112e Conférence internationale du travail, à Genève, où il passera en revue dans une intervention, mercredi, les efforts de l'Algérie en faveur d'un pacte social renouvelé, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 112e Conférence internationale du travail, qui se tient à Genève (Suisse), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, passera en revue dans une intervention, mercredi, les efforts de l'Algérie en faveur d'un pacte social renouvelé, fondé sur les constantes et les principes de l'Etat algérien, notamment ceux énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954", a précisé le communiqué. En marge de cette réunion, le ministre "aura des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues des pays participant à cette session", a ajouté la même source.

A noter que l'Algérie participe du 3 au 14 juin aux travaux de cette session avec une délégation conduite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et composée de représentants du Gouvernement, des travailleurs et du patronat.