La Direction des Moudjahidine et des Ayants-droits de la wilaya de Tlemcen a procédé, dernièrement, à l'exhumation d'ossements de 12 martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale, a-t-on appris, mardi, auprès de la Direction.

Le service du patrimoine historique et culturel a précisé qu'il a été procédé dans la commune de Tirni Beni Hadiel à l'exhumation des ossements des Chouhada Chouari Boumediene, Kabri Amar, Salhi Hocine, Fettouhi Mohamed et Belaïdi Mohamed, au niveau de la région de "Djebel Kadous", indiquant qu'ils sont tombés en martyrs en 1959, lors de la bataille de Djebel Kadous.

Par ailleurs, les ossements de deux autres martyrs de la Révolution, à savoir Saïmi Mohamed et Haddou Ahmed, ont été exhumés dans la proche périphérie du chef-lieu de la même commune, outre ceux de trois autres martyrs, dont l'identité n'a pu être déterminée, a précisé la même source, indiquant que les trois moudjahidine sont morts en martyrs, le 25 mars 1959. Dans la commune d'Ouled Mimoune, les ossements des martyrs Boufir Aïssa et Faradj ont été exhumés, a fait savoir la même source, indiquant que les frères d'armes des martyrs et leurs proches ont été sollicités pour apporter leurs témoignages ayant conduit à la découverte de leurs ossements.

Les 12 martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale "seront ré-inhumés ultérieurement", a fait savoir le service du patrimoine historique et culturel de Tlemcen. Les opérations de recherche ayant abouti à cette mise au jour ont vu la participation des équipes de secours et de reconnaissance en milieu difficile, relevant de la direction de la wilaya de Tlemcen de la Protection civile et la présence des représentants de la Direction des Moudjahidine et des Ayants-droits, des proches des martyrs, ainsi que des membres des organisations des enfants de moudjahidine et des enfants de chouhada, du Commissariat local des Scouts musulmans algériens (SMA), de la Gendarmerie nationale et d'un médecin légiste.