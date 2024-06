Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, accompagné du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid ont inauguré, mardi à Alger, des structures pédagogiques au niveau de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU) "Moudjahid Hocine Ait Ahmed".

A cette occasion, les deux ministres ont procédé à l'inauguration du Centre de développement de l'entrepreneuriat, la Maison de l'intelligence artificielle et un terrain de football, outre le lancement de la bibliothèque électronique de l'EPAU et le système de gestion électronique des documents.

Dans le même sillage, MM. Baddari et El-Mahdi Oualid ont visité une exposition sur les projets innovants, les brevets d'invention et les projets des start-up, où ils ont eu un échange avec les étudiants ayant donné des explications concernant leurs projets dans le recours aux technologies en architecture et en urbanisme.

Il a, également, rappelé les efforts du ministère basés sur "la transformation des idées innovantes en produits économiques commercialisables et susceptibles de contribuer à la création de la richesse et de postes d'emploi au profit des diplômés universitaires, ainsi que le développement du niveau de la formation universitaire dans l'objectif de le rendre en mesure de suivre les évolutions, et la réalisation de progrès dans le classement mondial des établissements du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auquel le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accorde une grande importance".

Il a, aussi, exhorté les étudiants à "fournir plus d'efforts et à s'engager dans le monde de l'entrepreneuriat en sus de tirer profit de leurs potentialités intellectuelles", rappelant les mesures prises en ce qui concerne l'encouragement des étudiants à valoriser les résultats de leurs projets "en vue d'une contribution efficace dans la réalisation du développement économique du pays".

De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a indiqué qu'avec l'inauguration du Centre du développement de entrepreneuriat au sein de cette Ecole, le nombre total de ces centres atteindra les 103 structures réparties à travers les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, incitant les étudiants à s'intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat, étant un domaine permettant de transformer les idées en projets réalisables sur le terrain.

A noter que cette Ecole veille à "accompagner 13 projets de brevets d'invention ainsi que 4 start-up, et préparer la soutenance d'environ 40 projets dans les semaines à venir", a indiqué la directrice de l'école, Kahina Amel Djiar.