Six compagnies théâtrales issues d’autant de pays ont annoncé leur participation au 13e festival international de Bejaia, prévu du 10 au 18 octobre prochain, a fait savoir lundi le commissariat du festival.

Des troupes théâtrales de Tunisie, de Russie, d’Italie, de France, de côte d’ivoire et de Palestine ont, pour l’heure, confirmé leur participation au festival, "encouragées par le contexte de leur programmation qui leur permet d'inscrire Bejaia et l’Algérie dans leurs rendez-vous annuel", a expliqué Boualem Chouali, le chargé de communication du festival.

Il a précisé que la liste n’est pas définitive, et que d’autres troupes, notamment celles établies en Amérique latine, ont émis leurs intérêts d’y prendre part.

M. Chouali a par ailleurs, précisé que l’événement se déroulera comme à l’accoutumée, au théâtre "Abdelmalek Bouguermouh", retenu pour accueillir en "in", les troupes étrangères, et la salle de spectacle de la maison de la culture, réservée, dans sa version "off" aux troupes nationales.

Ces dernières vont être choisies parmi celles qui s’étaient distinguées dans les différentes manifestations théâtrales nationales, à l’instar du festival du théâtre professionnel, a ajouté Boualem Chouali, soulignant que ces troupes sont programmées également pour déployer et montrer leurs spectacles dans une dizaine de communes de la wilaya.

L’animation générale du festival quant à elle, va se décliner, dans la même résonnance que celle déployée en 2023, du fait de son succès antérieur auprès du public, a relevé la même source.

Ainsi en est le cas pour les enfants qui vont pouvoir suivre des spectacles au sein même de leurs établissements, ou se déplacer sur le lieu focal des prestations qui seront organisées quotidiennement à la maison de la culture, a encore ajouté Boualem Chouali, qui a précisé que l’expérience, a été "auréolée d’un succès total"

Le cas vaut aussi pour les rencontres scientifiques atour du théâtre et de ses pratiques, organisées à l’université, et qui chaque année draine des centaines d’étudiants et de professionnels.

Pour la circonstance, l’événement, auquel va être associé le centre national de recherche en langue et culture Amazigh, va s’articuler autour du thème de "l’adaptation dans le théâtre Amazigh".

Le programme du 14e festival international du théâtre de Bejaia prévoit également un symposium spécial consacrées aux questions palestiniennes et sahraouies.

Le programme du festival s’annonce d’ores et déjà alléchant et promet de rendre ses lettres de noblesse à l’art scénique dans la wilaya, qui a connu ces dernières années un fort tassement du fait de la conjonction de plusieurs facteurs limitatifs, notamment la fermeture du théâtre Abdelmalek Bouguermouh, suite au séisme qui l’a ébranlé en mars 2021 et 2022, et la crise sanitaire de la covid-19, entre autres.