Une équipe médicale spécialisée du Centre hospitalo-universitaire "Dr Damerdji Tidjani" de Tlemcen a effectué plus de 400 examens médicaux et 17 interventions chirurgicales, au niveau de l’Etablissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" d’El Bayadh, a-t-on appris, mardi, auprès de cette structure de santé.

La même source a indiqué que cette opération, réalisée du 2 au 6 juin en cours, dans le cadre d’un jumelage entre les deux hôpitaux a permis d’effectuer 114 examens en cardiologie, 204 interventions chirurgicales en orthopédie et traumatologie, ainsi que 86 examens en gastro-entérologie, en plus de 17 interventions en chirurgie générale.

Ce jumelage permet de réduire les déplacements hors de la wilaya d’El Bayadh pour les soins et constitue une opportunité de formation et d’échange d’expériences pour le personnel médical et paramédical, selon la même source.

Dans le même sillage, l’Etablissement hospitalier public de Bougtob a enregistré, durant la semaine en cours, une première opération chirurgicale utilisant la technique de laparoscopie au niveau de cette structure sanitaire, laquelle a été supervisée par une équipe médicale de l’Etablissement public hospitalier d’El Abiodh Sidi Cheikh, dans le cadre d’un jumelage également.