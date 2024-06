L'Algérie réalise une bonne opération dans les éliminatoires du Mondial 2026.

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique du match Ouganda-Algérie 1-2, (mi-temps: 1-0), disputé lundi au Stade national Mandela de Kampala, pour le compte de la 4e journée (groupe G) des qualifications de la Coupe Monde 2026 de football :

Temps clément, affluence nombreuse, terrain praticable.

Arbitrage : quatuor arbitral du Bénin conduit par Adissa Abdul Raphiou Ligali, assisté de ses compatriotes Gbémassiandan Narcisse Kouton (1e assistant), et Lucien Todégnon Hontonnou (2e assistant). Le quatrième arbitre est Dédjinnanchi Tanislas Ahomlanto.

Maïs :

Ouganda : Mutyaba (11e)

Algérie : Aouar (46e), Benrahma (57e)

Annonces :

Ouganda : Mato (23e), Byaruhanga (36e), Mutyaba (82e), Ssekiganda (84e)

Algérie : Benrahma (66e), Bounedjah (69e), Bentaleb (72e)

Les équipes :

Ouganda : Watenga (C), Semakula, Muleme, Lwaliwa (Awany, 62e), Capradossi, Ssekiganda, Byaruhanga (Kakande, 88e), Mato, Bayo (Shaban, 57e), Mutyaba (Kasule, 88e), Mukwala (Omedi, 57e )

Sélectionneur : Paul Put

Algérie : Mandrea (G), Atal, Aït-Nouri, Mandi (C), Madani, Bennacer (Belaïd, 84e), Aouar (Kendouci, 84e), Bentaleb (Zerrouki, 74e), Benrahma (Benzia, 69e), Amoura, Bounedjah (Bakrar, 70e)

Sélectionneur : Vladimir Petkovic.

En Ouganda lundi 10 mai, les Fennecs ont renversé le score pour s'imposer (1-2) et ne pas sombrer dans le doute après la défaite contre la Guinée les camarades de Bagdad Bounedjah ont partagé la première place avec l'équipe nationale du Mozambique.

Et pour revenir au match entre l'Algérie et l'Ouganda une rencontre très serrée pour les coéquipiers du capitaine Aissa Mendi, l'Algérie s'est imposée avec brio face à l'équipe nationale de l'Ouganda, marquant le début de sa quatrième journée éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 groupe G. Les joueurs phares de la soirée étaient indéniablement Mandrea, Amoura, et Aouar, dont les performances exceptionnelles ont marqué les esprits.

Le premier acte de génie est venu de Houssem Aouar à la 47e minute, décochant un tir imparable après une action magnifique de Mohamed Amine Amoura toujours l'attaquant Amoura qui sert Benrahma. L'intenable duo a démontré une synchronisation parfaite, ouvrant le compteur pour les Fennecs dans un élan de virtuosité. L'intrépide Benacer, entré en jeu quelques minutes auparavant, a ajouté son nom à la liste des héros en doublant la mise à la 81e minute. Sa détermination et son flair ont propulsé l'Algérie vers une victoire convaincante de 2-1. Les hommes de petcovic peuvent célébrer leur retour avec trois points cruciaux dans leurs bagages après leurs échecs à domicile face à l'équipe guinéenne au stade Nelson Mandela sur le score de deux mais un (2-1).

Vers la 72ème minute, le premier responsable technique des verts Petkovic a procédé aux premiers changements avec la sortie de Said Benrahma et Baghdad Bounedjah, remplacés par Yassine Benzia et Monsef Bakrar. Peu après, Ramiz Zerrouki a pris la place de Nabil Bentaleb. Quelques minutes plus tard, Houssem Aouar, visiblement blessé, a cédé sa place à Ahmed Kendouci, tandis qu'Ismaël Bennacer, auteur d'un excellent match, a été remplacé par Zineddine Belaid. Une performance qui augure bien pour les matchs à venir, mais la route vers la Coupe du Monde reste semée d'embûches. Les Verts ont réussi à revenir avec un résultat positif de l'Ouganda une entrée en matière impressionnante dans ces qualifications, témoignant de leur ambition et de leur détermination. Cependant, la prudence reste de mise, car le chemin vers le Mondial 2026 est parsemé de défis. Le prochain rendez-vous pour l'équipe nationale algérienne est fixé à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui aura au janvier Maroc 2025.Les supporters peuvent

Déjà anticipé avec enthousiasme cette compétition qui s'annonce déjà palpitante, ou les Mandi et consorts tentent de faire tout leur possible pour décrocher une troisième étoile sur la terre marocaine.