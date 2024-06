Le Real Madrid, récent vainqueur de la Ligue des champions d'Europe de football pour la 15e fois de son histoire, a assuré lundi qu'il participerait bien à la Coupe du monde des clubs de la Fédération internationale (FIFA) l'été prochain aux Etats-Unis, contrairement à la déclaration faite par l'entraîneur Carlo Ancelotti.

Dans un message distinct publié sur le réseau social X, le technicien italien a confirmé cette participation, assurant que ses propos avaient été mal "interprétés". "La possibilité de disputer un tel tournoi est l'occasion de continuer à se battre pour de grands trophées avec le Real Madrid", qui vient de remporter sa 15e Ligue des Champions", a-t-il écrit.

Le club participera, "comme prévu, à cette compétition officielle que nous aborderons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme afin que nos millions de supporters dans le monde entier se mettent à rêver d'un nouveau titre", ajoute-t-il.Dans son interview à Il Giornale, publiée lundi matin, Carlo Ancelotti semblait pourtant catégorique quant à son refus de participer à ce nouveau tournoi, sur fond de critiques quant au calendrier imposé aux joueurs." Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la Coupe. Négatif, comme nous, d'autres clubs refuseront l'invitation", expliquait-il.

La première édition du Mondial des clubs de la FIFA, qui doit rassembler 32 des meilleures équipes du monde, doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. En mai dernier, l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro, syndicat mondial des joueurs, ont sommé l'instance internationale de revoir le calendrier de la compétition, sous peine d'engager une procédure judiciaire. Elles soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais "au-delà de la saturation".