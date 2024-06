L'équipe algérienne féminine "seniors" de tennis s'est imposée lundi devant son homologue angolaise (3-0) pour le compte de la première journée (Poule B) de la Coupe Billie Jean King (ex Fed Cup), groupe 4 zone Afrique (10 au 15 juin 2024), disputée à Kigali (Rwanda). Le premier match de cette rencontre, a été remporté par la jeune Maria Badache devant Mirian Tuluca (6-0, 6-0). Amira Benaissa a assuré la victoire pour les algériennes en s'imposant au deuxième match du simple face à Martins Gabriela (6-0, 6-1).

En double, la paire algérienne composée de Maria Badache - Bouchra Rehab Mebarki a balayé le duo angolais MartinsGabriela-Ana Lemos (6-0, 6-0). Lors de la 2e journée, prévue mardi, les algériennes défieront le Mozambique.

Outre l'Algérie, la poule B regroupe également la Tanzanie, la République Démocratique du Congo, l'Angola et le Mozambique. La poule A est composée du Cameroun, de l'Ethiopie, du Rwanda (pays hôte), du Lesotho et du Congo. L'équipe algérienne comprend dans son effectif, Ines Ibbou, Amira Benaissa, Bouchra Rehab Mebarki et Maria Badache. La délégation algérienne est conduite par Mustapha Mekarba, membre du Bureau fédéral de la FAT.

Le capitanat d'équipe est assurée par la joueuse Amira Benaissa, rappelle-t-on. Selon le règlement de la compétition, les dix (10) pays sont versés dans deux (02) poules lors du premier tour, qui sera suivi par le play-off pour déterminer la nation qui accédera au groupe 3, zone Afrique en 2025. La Coupe Billie Jean King, appelée Coupe de la Fédération jusqu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en septembre 2020, est un tournoi mondial de tennis féminin disputé par des équipes nationales, considéré comme l'équivalent de la Coupe Davis chez les Messieurs.