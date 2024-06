Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a rencontré, lundi à La Mecque, le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfiq Al-Rabiah. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en marge de la 48e session de la Grande conférence islamique pour la saison du hadj, les deux ministres ont évoqué l'opération et l'organisation du hadj cette année, ainsi que la coordination, qualifiée "d'exemplaire", entre les autorités saoudiennes chargées de cette opération et la mission algérienne du hadj.

A cet égard, la partie saoudienne a salué les efforts consentis par le bureau des affaires des hadjis algériens depuis le début des préparatifs du pèlerinage, et l'étroite coordination entre les deux parties en vue d'assurer le succès de la saison du hadj en général et permettre aux hadjis algériens d'accomplir les rites dans la piété et la sérénité. Au terme de la rencontre, et répondant à une question sur la satisfaction de la partie saoudienne quant aux efforts déployés par l'Algérie pour le succès de la saison du hadj, M. Belmahdi a indiqué qu'"il s'agit d'un témoignage que nous apprécions beaucoup et nous continuerons à collaborer avec la partie saoudienne en tout temps et en toutes circonstances".

"Nous œuvrons de concert avec l'ambassade d'Algérie et le Consulat général au Royaume d'Arabie saoudite, et avec l'ensemble de nos partenaires pour donner une image honorable de l'Algérie", a-t-il affirmé, indiquant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait appelé les hadjis algériens à être "les meilleurs ambassadeurs de leur pays".