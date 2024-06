Lorsqu’il fait très chaud, les nuits de bébé peuvent être chaotiques. Découvrez cinq astuces

pour aider votre tout petit à dormir en période de canicule.

Il est parfois bien difficile de trouver le sommeil pendant l’été. L’air est chaud, les températures ne baissent que peu pendant la nuit. Pour bébé c’est encore plus difficile ! Il n'est d'ailleurs pas rare qu’un bébé qui dormait bien se réveille à nouveau la nuit lorsque la chaleur perdure.

1-Adapter la tenue de bébé à la chaleur

Lorsqu’il fait très chaud, il faut découvrir bébé et adapter sa tenue à la température qui règne à l’intérieur de la maison. Pour surveiller la température dans la chambre de bébé, installez un thermomètre.

Si bébé peut rester uniquement en couche pour la sieste, la nuit mieux vaut tout de même ajouter un body à manches courtes. En revanche, si la chambre est climatisée, bébé doit être vêtu d’un pyjama d’été et d’une turbulette légère.

2-Essayer de maintenir la chambre à une température raisonnable

On considère que la température idéale dans la chambre de bébé est de 19 degrés. Difficile à atteindre en plein été !

L’objectif va alors être de maintenir la chambre à une température raisonnable et acceptable pour le confort de l’enfant.

La pièce doit donc être aérée tous les jours aux heures les plus fraîches, au petit matin et en toute fin de journée, quitte à retarder légèrement l’heure de coucher de l’enfant.

En journée, les volets et les fenêtres doivent impérativement rester fermés afin que la température soit constante. En journée, on peut également faire sécher le linge dans la chambre de bébé pour humidifier l’air.

3-Faire le vide dans son lit : adieu peluches et linge de lit !

On ne le répètera jamais assez, pour sa sécurité et son confort, bébé doit dormir dans un lit adapté, sans tour de lit, sans oreiller ni couverture. C’est encore plus vrai en plein été ! Alors pour les grands bébés qui ont tendance à avoir un lit peuplé de peluches, on retire les doudous et tout ce qui encombre le lit de l’enfant et favorise la chaleur. Une alèse et un drap housse suffisent amplement.

4-Surveiller le comportement bébé : et s’il dort beaucoup ?

La question du sommeil de bébé est évidemment centrale pour tous les parents ! Mais il doit faire l’objet d’une attention particulière en période de canicule.

Un bébé qui dort beaucoup, plus que d’habitude, est apathique, mou, cela peut indiquer qu’il est en train de se déshydrater. Il faut alors surveiller ses couches afin de s’assurer qu’il urine régulièrement.

Deux couches sèches doivent inquiéter. De même, un bébé avec des cernes, les yeux creusés, une respiration accélérée doivent conduire à consulter rapidement.

5-Proposer de l’eau et rafraîchir bébé : bain, ventilateur, gant d’eau fraîche

Pendant la nuit, si bébé se réveille, il ne faut pas hésiter pas à lui proposer le sein ou un peu d’eau en plus de son biberon nocturne habituel. De l’eau à température ambiante sur la nuque ou le front avec un gant font également merveille s’il n’y a pas de ventilateur ou de climatiseur dans la chambre. Ces deux accessoires peuvent justement se révéler très utiles pour soulager bébé en période de forte chaleur.

Il est en revanche préférable d’opter pour un ventilateur sans pales, plus sécuritaire, que l’on orientera pas directement vers bébé. Pour accroître son efficacité, on peut disposer devant le ventilateur des linges humides ou une bouteille d’eau glacée. Un petit bain tiède (surtout pas froid !) avant d’aller au lit peut également aider bébé à bien dormir et à faire redescendre légèrement sa température corporelle.