Un groupe de personnes âgées, membres de la communauté nationale établie à l'étranger, ont entamé une tournée dans plusieurs sites naturels, historiques et archéologiques relevant de plusieurs wilayas, pour en découvrir la beauté, et ce dans le cadre du programme de coopération entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et la Mosquée de Paris, et en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant renforcement du lien entre les membres de la communauté nationale établie à l'étranger et leur mère patrie.

Un groupe de près de 100 Algériens, membres de la communauté nationale établie à l'étranger a entamé, vendredi, une tournée touristique dans des villes de l'est et de l'ouest du pays, commençant par la wilaya de Guelma où ils ont passé 3 jours, logés dans le complexe thermal "Hammam-Challala", commune de Hammam-Debagh, pour profiter de sa cascade avec une eau chaude (97 C).

Ce groupe s'est rendu, par la suite, dans la nécropole mégalithique de Roknia, l'un des plus grands cimetières de ce genre en Afrique du Nord, abritant près de 3.000 monuments mégalithiques datant de la Préhistoire, en exploration du prolongement historique de l'Algérie.

Après avoir flâné dans les méandres des civilisations, les touristes ont escaladé les montagnes de "Djbel-Maouna" à Ben-Djerrah, où ils ont profité de l'air frais sous les chênes de la forêt verdoyante de Ain Sefra.

Les visiteurs se sont, ensuite, rendus au Musée du Moudjahid, qui abrite de nombreuses histoires des hauts faits des martyrs et des moudjahidine de la guerre de libération, avant de visiter le Théâtre romain, l'un des théâtres les plus distingués au monde en termes de belle architecture et de capacité d'accueil, allant jusqu'à 4.500 places en pierres taillées, outre plusieurs objets archéologiques rares.

Le programme de la première journée de la visite s'est achevé par la participation de la délégation à une soirée artistique dans le cadre de la Journée nationale de l'artiste, organisée à la place de la cascade naturelle dans la commune de Hammam Debagh.

La délégation a, également, effectué une visite similaire à Hammam Guergour dans la wilaya de Sétif. Dans une déclaration à l'APS, plusieurs membres de la communauté algérienne ont exprimé leur gratitude aux hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République pour cette opportunité de visiter les sites touristiques de la wilaya de Guelma.

La délégation s'est ensuite rendue à l'ouest du pays, précisément à Tlemcen pour une visite touristique et thérapeutique, en commençant par la station thermale de Hammam Boughrara, avant de visiter le Musée public national d'art et d'histoire, la grande mosquée, la citadelle El Mechouar, la Médersa Khaldounia et le mausolée de "Sidi Boumediene" au centre ville.

La délégation, accompagnée d'un représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de guides de l'Office national algérien du tourisme et de la Direction de la culture et des arts de Tlemcen, se rendra mardi au centre de thalassothérapie du complexe des Andalouses d'Oran, a fait savoir à l'APS le directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Krim Chikhi.