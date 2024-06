Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a effectué, lundi après-midi, en compagnie de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, une visite au centre d'examen du Baccalauréat (filière Arts) au niveau du lycée national des arts "Ali Maâchi" (Alger).

Lors de cette visite, le ministre a indiqué dans une déclaration à la presse que "146 candidats passent le Baccalauréat des arts pour la première fois dans l'histoire du système éducatif algérien", l'objectif de l'introduction de cette filière étant de "poser le premier jalon d'un cursus d'études artistiques prometteur et de jeter les bases de la graduation à l'université à travers des spécialités artistiques".

M. Belaabed a fait savoir que les candidats de cette filière sont répartis sur plusieurs spécialités, à savoir la musique, le cinéma, le théâtre et les arts plastiques, sachant que ces élèves ont passé les épreuves pratiques le 28 avril dernier. Le ministre a souligné que les épreuves de cette filière se déroulent dans de "bonnes conditions", saluant les efforts fournis par les autorités publiques pour le succès de ces examens.

A son tour, la ministre de la Culture et des Arts a affirmé que le déroulement des examens du Baccalauréat des arts se veut "un évènement historique" dans le cursus de la formation artistique en Algérie et reflète "le projet de la vision prospective du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa clairvoyance, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à l'amélioration de la qualité de la formation et le renforcement de l'enseignement académique des Arts en Algérie.