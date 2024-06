Le 1er salon d’arts plastiques en mapping vidéo (technologie multimédia permettant de projeter des vidéos et de recréer des images sur des structures en relief), a été ouvert, lundi à la maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela.

Cette manifestation de 3 jours, organisée sous le slogan "Voyages visuels", a été inaugurée par l’inspecteur général de la wilaya de Khenchela, Reggane Menad, et le directeur de la culture, Mohamed El Alouani.

Six (6) artistes de la wilaya de M’sila, représentant le musée public national Nasreddine-Dinet de Bou Saada, et un autre de la wilaya de Tipasa, participent à ce salon, premier du genre à Khenchela, qui permet au public d’admirer plus de 100 toiles que le scénographe Salah-Eddine Benkhelifa a transformé en peintures virtuelles grâce à la technologie du mapping vidéo.

Le directeur de la culture de la wilaya de Khenchela a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge de l’ouverture de cet événement, qu'en plus de l’exposition proprement dite, des ateliers seront organisés, ainsi qu’une séance du "Café culturel" de la Maison de la culture Ali-Souaihi, consacrée aux effets artistiques qu’autorise la technique du mapping vidéo.

Un "Café culturel" qui sera encadré par des hommes de culture et des chercheurs de l’université du Abbas- Laghrour de Khenchela, a souligné le même responsable.

M. El Alouani a invité les amateurs de beaux-arts de Khenchela à ce salon pour "vivre et profiter d’un voyage visuel unique", affirmant que cette expérience est "la première du genre en Algérie".

Pour sa part, Leila Bouazza, directrice du musée public national Nasreddine-Dinet de Bousaada, a fait part de sa

"fascination" pour la technique du mapping vidéo qui a permis aux présents d’apprécier des copies de toiles de l’artiste Nasreddine Dinet.

La technique du mapping vidéo utilisée lors de ce salon a permis de transformer des peintures de collections réelles en magnifiques toiles virtuelles, a indiqué le scénographe Salah-Eddine Benkhelifa.