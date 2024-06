La première édition du Salon national du livre pour enfant s'est ouverte, lundi, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, organisée par le ministère de la Culture et des Arts, dans l'objectif de promouvoir le livre et la lecture notamment chez l'enfant.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, de la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, en sus d'éditeurs, d'écrivains et d'intellectuels, ainsi que de représentants d'organismes et d'institutions culturels.

Mme Mouloudji a indiqué que le Salon national du livre pour enfant est organisé "dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts pour stimuler l'intérêt de la lecture et promouvoir le livre en Algérie", précisant que la nouvelle édition de ce rendez-vous culturel dédié à l'enfant connait la participation de plus de 58 maisons d'édition algériennes.

Le Salon, a-t-elle ajouté, accueillera un nombre d'enfants palestiniens en vue d'"apaiser les souffrances qu'ils ont endurées" et de leur permettre "de s'intégrer avec leurs frères algériens afin qu'ils puissent revenir progressivement à la vie normale et les préparer pour la prochaine rentrée scolaire".

Pour sa part, M. Rebiga a affirmé que le livre "est un levier primordial pour la préservation de la Mémoire nationale", ajoutant qu'il est également "un pivot incontournable pour l'écriture de l'histoire de la mémoire nationale".

Il a également souligné que le ministère des Moudjahidine et Ayant-droit "s'oriente davantage vers la promotion et la vulgarisation du livre numérique".

Par ailleurs, Mme Mouloudji a procédé, au pavillon du ministère de la Culture et des Arts au niveau du salon, à la distinction d'enfants palestiniens présents à cet évènement, en leur offrant des livres de littérature et des contes pour enfants.

Le salon verra l'organisation de plusieurs activités culturelles et de divertissement à travers des espaces dédiés à la lecture, aux arts plastiques, à la "robotique" et à l'intelligence artificielle, outre des ateliers de dessin, de poterie et de langues, et ce avec la participation de plusieurs maisons d'éditions et en collaboration avec des instances et des établissements culturels, à l'instar de la Bibliothèque nationale et le Centre nationale du livre.

Les activités du Salon national du livre pour enfants, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, via l'Agence algérienne pour la rayonnement culturel (AARC), se poursuivront jusqu'au 15 juin avec la participation de maisons d'éditions intéressées par la littérature d'enfance et de jeunesse.

Les 19e "Andaloussiate El Djazair" du 14 au 28 juin à Alger

La 19e édition de "Andaloussiate El Djazair" se tiendra du 14 au 28 juin à Alger, avec la participation des écoles et associations musicales les plus anciennes, et ce, dans le souci de préserver ce legs culturel et civilisationnel, annonce l'Etablissement Arts et Culture, organisateur de l'événement.

Les activités de cet événement musical qui s'étaleront sur 3 semaines à la salle Ibn Khaldoun à Alger et seront animées par plusieurs associations spécialisées dans la musique andalouse, issues de différentes wilayas du pays.

L'association musicale andalouse "El Moussylia" d'Alger et l'association "El Fen wen'Nachat" de Mostaganem animeront la soirée d'ouverture, tandis que la soirée de clôture sera animée par l'association "Le Bel Art" (El Fen El Djamil) d'Alger et l'association "Al-Gharnatia" de Koléa.

Lors de cette 19e édition, les amateurs de la musique andalouse pourront également profiter des performances musicales des groupes de musique andalouse tels que "El Fakhardjia", "El Djazira", "Cortoba" (Alger), "El Ziria" (Miliana), "Diar Al-Andalous" (Annaba), "Al Maqam" (Constantine), "Mezghena" (Alger) et l'association "Al-Djennadia" de Boufarik (Blida).

Cet événement vise à créer et instaurer une tradition annuelle réunissant les groupes de musique andalouse et à encourager la compétition musicale entre les différentes troupes émergentes et les anciennes associations.

Depuis sa création en 2003, "Andaloussiate El Djazair", se fixent pour objectif principal de créer un espace de rencontres annuelles d'échange entre les équipes qui œuvrent à perpétuer cette musique et à préserver le patrimoine andalous.